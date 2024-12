Femminicidio Ascoli Piceno, la vittima è un’ex maestra: uccisa dal marito il giorno della recita di Natale a scuola dei figli

Oggi, purtroppo, si ha notizia di un ennesimo femminicidio. A morire, uccisa dal proprio marito in casa, è stata una donna di 45 anni. Nell’appartamento, nel momento del tragico gesto, c’erano i bambini della coppia, di cinque e dieci anni.

I bambini presenti nel momento dell’omicidio

Sono stati i due figli della coppia ad aprire la porta di casa ai soccorritori. L’uomo, trovato accanto al corpo, è svenuto: pare abbia provato a togliersi la vita tagliandosi i polsi. Non è in pericolo di vita. “Doveva essere fermato prima”, avrebbero detto alcuni all’Ansa.

“Questa notizia ci ha sconvolti tutti – commenta il sindaco della cittadina luogo del delitto -. So che lui lavora in un’azienda della zona industriale di Ascoli, lei ha fatto qualche supplenza da maestra ma non aveva una cattedra. Il Comune farà tutto quanto di propria competenza per stare vicini a loro”.