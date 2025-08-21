Firma del contratto a tempo indeterminato, ecco cosa fare se si è in assegnazione provvisoria interprovinciale

In redazione arriva una domanda interessante: “Sono una docente di ruolo assunta con contratto a tempo determinato da mini call veloce su posto sostegno a Brescia a partire dall’1 settembre 2024. Ho fatto l’anno di prova e l’ho superato, avendo una deroga per le assegnazioni provvisorie sono stata nominata a Napoli per l’anno scolastico 2025/2026. Per la firma del contratto a tempo indeterminato mi dovrò recare a Brescia oppure c’è un modo per potere firmare tramite la scuola di Napoli in cui mi troverò assegnata provvisoriamente dall’1 settembre 2025?“. Rassicuriamo la docente che non dovrà fare un viaggio di oltre 800 km per firmare il contratto, lo potra firmare a distanza con lo strumento della Firma Elettronica Avanzata.

FEA e documenti digitali

La Firma Elettronica Avanzata (FEA) ha lo scopo di mettere a disposizione uno strumento che abilita la firma in modalità remota di documenti prodotti digitalmente, garantendo elevati standard di sicurezza.

La FEA, infatti, è l’equivalente informatico della firma autografa apposta su un documento cartaceo, in quanto soddisfa tutti i requisiti per assolvere a questa funzione:

L’ identificazione del firmatario del documento, tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

del firmatario del documento, tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); Il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma;

del firmatario del sistema di generazione della firma; Il legame indissolubile tra il documento e il firmatario;

tra il documento e il firmatario; La possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma.

Ministero dell’Istruzione e del Merito e AgID (Agenzia per l’Italia digitale) , mettono a disposizione dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali amministrativi delle Istituzioni scolastiche, delle segreterie scolastiche e a tutti i soggetti, dotati di SPID, lo strumento digitale per apporre la propria firma su documenti prodotti dalle Scuole stesse.

Sigillo-Gestione e Sigillo

È utile sapere che gli applicativi che vengono utilizzati dalle scuole per garantire attraverso il collegamento SIDI, la possibilità di apporre firme i documenti prodotti dalle scuole stesse sono due:

“ Sigillo-Gestione ” (accessibile tramite SIDI), che viene utilizzato dalle Scuole per caricare i documenti che dovranno essere firmati, rendendoli disponibili ai firmatari e permettendo loro di accedervi e apporre la firma tramite “Sigillo”;

” (accessibile tramite SIDI), che viene utilizzato dalle Scuole per che dovranno essere firmati, rendendoli disponibili ai firmatari e permettendo loro di accedervi e apporre la firma tramite “Sigillo”; “Sigillo”, attraverso il quale i soggetti interessati potranno visualizzare i documenti di interesse e apporre la firma elettronica senza la necessità di utilizzare un certificato di firma digitale emesso da una Certification Authority.

Quindi con questi sistemi digitalizzati, la docente che è stata assegnata a Napoli e però mantiene la titolarità a Brescia, potrà firmare il suo contratto a tempo indeterminato attraverso la piattaforma Sigillo apponendo la sua Firma Elettronica Avanzata.