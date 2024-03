First Lego League, la finalissima questo weekend all’Università di Salerno: oltre 2500 partecipanti italiani dai 9 ai 16 anni

Per la prima volta la finalissima della stagione 2023/2024 della FIRST® LEGO® League sarà ospitata nella prestigiosa sede dell’Università degli studi di Salerno. Il concorso, che si svolge in oltre 110 paesi in tutto il mondo, è volto alla promozione di robotica e scienza tra le/i giovani per valorizzare la loro capacità creativa nell’affrontare le sfide tecnologiche e sociali del nostro tempo.

Oltre 400 scienziati e scienziate al lavoro

Oltre 400 giovani scienziate/i, al lavoro con le più moderne tecnologie e le discipline STEM declinate sul tema delle arti e della condivisione delle proprie passioni, si contenderanno il titolo di Campione italiano e l’accesso agli eventi internazionali. L’evento si terrà presso il PalaUnisa A di Baronissi sabato 16 e domenica 17 marzo 2024. L’organizzazione è condivisa tra il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Salerno, regional partner d’eccellenza della manifestazione, e la Fondazione Museo Civico di Rovereto, coordinatore nazionale.

In una edizione dai numeri record per l’Italia, con oltre 2500 partecipanti nel solo programma Challenge dedicato a ragazze/i dai 9 ai 16 anni, sono ben 40 le squadre che si contenderanno il primato nella finale a colpi di mattoncini LEGO®. Per questo grande evento è attesa una partecipazione di oltre 1000 persone. Main Sponsor di FIRST® LEGO® League Challenge Italia è Capgemini, partner globale per la trasformazione tecnologica e di business delle aziende, che supporta i suoi clienti nella loro transizione verso un mondo più digitale e sostenibile, creando impatto positivo

per le imprese e la società.

I progetti innovativi

Sponsor tecnici sono CampuStore e LEGO® Education. La finale è patrocinata a livello locale dalla Regione Campania e dai Comuni di Salerno, Baronissi e Fisciano. Sono local sponsor Beyond Information Technology srl e Nexsoft

Information & Communication Business. I/le giovani si sono confrontati/e nelle varie qualificazioni regionali della sfida MASTERPIECESM sia nel Robot Game, che prevede missioni a punti uguali in tutto il mondo, sia nella ideazione di progetti innovativi per cui sono chiamati/e a ispirarsi al mondo artistico per condividere e comunicare agli altri le proprie passioni. Ne sono emerse brillanti idee che hanno saputo coniugare arte e scienza, utilizzando al meglio robotica, competenze ingegneristiche e tecnologie (audiovisivi, tecnologie immersive, rappresentazioni teatrali, concerti) per garantire il massimo coinvolgimento, la rappresentazione più spettacolare e la migliore sostenibilità. Valutati anche, per l’accesso alla finale, la capacità di coinvolgere tutti i membri della squadra, ciascuno con le proprie

competenze, e il fair play.

I team vincitori avranno l’opportunità di partecipare a 4 concorsi e finali internazionali che permetteranno di confrontarsi con le migliori squadre a livello globale, in una stagione che ha visto la partecipazione, sulle stesse tematiche, di oltre 600 mila ragazze/i in tutto il mondo. In particolare:

il World Festival di Houston (Texas, USA),

l’Open European Championship a Bodø (Norvegia),

il WPI Open Invitational Event a Worcester (Massachusetts, USA),

l’Asia Pacific Open Championship a Sydney (Australia).

Didattica innovativa, il convegno a Didacta Italia 2024

“La genetica con i mattoncini LEGO“: questo il titolo di uno dei seminari che si terranno a Didacta Firenze 2024, in cui verrà proposta una didattica innovativa attraverso l’uso dei mattoncini più famosi al mondo.

La Tecnica della Scuola a Didacta Italia 2024: scopri i nostri omaggi

La Tecnica della Scuola sarà ovviamente presente alla fiera in qualità di ente di formazione e testata giornalistica, con una copertura totale di tutti gli eventi previsti.

Nel nostro stand, oltre al desk dedicato ai docenti per orientarli verso il corso di formazione più adatto per loro, ci sarà uno spazio in cui si terranno interviste, dirette, talk, approfondimenti e momenti di riflessione sui temi relativi alla didattica e alla pedagogia. Scopri tutti i nostri eventi sul nostro sito e sui nostri canali Facebook e Instagram per qualunque aggiornamento!

Come raggiungerci? Ci troveremo all’interno del padiglione Cavaniglia, nello stand H04. Tutti coloro che verranno a trovarci potranno richiedere in omaggio, registrandosi al nostro stand: