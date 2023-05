Flc Cgil, eletta Gianna Fracassi nuova segretaria generale. Per la prima volta una donna alla guida della FLC CGIL

Flc Cgil, eletta Gianna Fracassi nuova segretaria generale. Per la prima volta...

Un cambio alla guida della FLC CGIL era nell’aria da diverso tempo, se ne parlava già in fase congressuale (le indiscrezioni erano filtrate subito dopo il congresso, avvenuto a metà febbraio 2023). L’anticipazione che sarebbe stata la sindacalista Gianna Fracassi, già nota alla FLC CGIL per essere stata in segreteria, ai tempi del mandato di Domenico Pantaleo, a subentrare a Francesco Sinopoli, l’avevamo pubblicata ad aprile 2023. Così, adesso, la notizia della sua elezione alla guida della FLC CGIL è diventata ufficiale.

Eletta con il 95% di voti favorevoli

L’Assemblea generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil, riunitasi quest’oggi a Roma presso il Centro Congressi Frentani, ha eletto Gianna Fracassi nuova Segretaria generale con il 95% di voti favorevoli. Fracassi è la prima donna eletta segretaria generale della FLC CGIL.

Gianna Fracassi sostituisce Francesco Sinopoli che è stato alla guida della categoria per sette anni a partire dal 2016. Successivamente all’elezione della nuova segretaria generale, l’Assemblea ha eletto anche la segreteria nazionale che vede interamente confermati i precedenti componenti: Manuela Calza, Gigi Caramia, Giuseppe (Pino) Di Lullo, Graziamaria Pistorino, Alessandro Rapezzi e Francesca Ruocco.

Breve biografia della nuova leader della FLC CGIL

Gianna Fracassi nasce ad Arezzo nel 1966. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, ed essersi abilitata all’esercizio della professione di avvocato, inizia a lavorare prima nella scuola dell’infanzia, poi nella scuola primaria. Il suo percorso sindacale inizia proprio da queste esperienze lavorative, nella Cgil scuola, struttura che guida a partire dagli anni 2000. Nel 2006 entra nella segreteria confederale della Cgil di Arezzo. Poco dopo, nel 2007, passa alla guida della segreteria regionale della Flc Toscana per poi trasferirsi nel 2009 a Roma nella sede nazionale della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza ed entrare nella segreteria nazionale, occupandosi delle politiche generali, professionali e contrattuali del comparto dell’istruzione e del coordinamento contrattazione decentrata. Il 23 giugno 2014 viene eletta segretaria confederale della Cgil nazionale dal Comitato direttivo e dal 24 gennaio 2019 è eletta vicesegretaria generale con funzioni vicarie al XVIII Congresso nazionale a Bari.

A Gianna Fracassi l’augurio di buon lavoro da parte della redazione della Tecnica della Scuola che rivolge un caro saluto anche al segretario uscente Francesco Sinopoli.