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23.10.2026

Fondo Espero, ai docenti conviene aderire? Dagli effetti sulle pensioni al silenzio assenso – DIRETTA ORE 17 con Rino Di Meglio

Valerio Musumeci
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Come funziona il Fondo Pensione Espero, e cosa cambia tra docenti e personale ATA? Cosa significa la formula “un euro tuo, un euro dell’amministrazione”? Ci sono scelte particolari da compiere riguardo il Trattamento di fine rapporto, e come funzionano? Si possono indicare rischi e tempi degli investimenti? Come funziona il silenzio assenso, e perché è così importante?

Com’è cambiato il calcolo delle pensioni dal sistema retributivo a quello contributivo? Quanto incide il fattore tempo, e quanto è favorito chi inizia a lavorare prima? Come cresce una posizione individuale, e quali sono gli indicatori che incidono? Sono solo alcune delle domande che si pone il personale della scuola, rispetto a un tema cruciale come quello previdenziale.

A chiarire i dubbi su questi argomenti, nel corso della diretta di oggi, venerdì 23 ottobre 2026, ore 17.00, sarà il professor Rino Di Meglio, esperto di normativa e di legislazione scolastica, protagonista di una rubrica tutta dedicata agli aspetti tecnici del comparto. La diretta potrà essere seguita sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro portale tecnicadellascuola.it.

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