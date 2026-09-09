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Personale della scuola
09.09.2026

Espero, per richiedere il cambio di comparto c’è tempo fino al 15 settembre 2026: come fare?

Lara La Gatta
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Indice
Caratteristiche dei comparti
Scelta dell’opzione di investimento
Modifica del comparto di investimento
Tempistiche

Il Fondo Espero ha attivato i seguenti comparti e profilo di investimento:

  • COMPARTO GARANZIA
  • COMPARTO CRESCITA
  • COMPARTO DINAMICO
  • PROFILO LIFE CYCLE.

Caratteristiche dei comparti

Scelta dell’opzione di investimento

Al momento dell’adesione l’Aderente, sceglie il comparto cui destinare i versamenti contributivi.

Se l’aderente non effettua la scelta è attivata l’opzione verso il Comparto Crescita.

I flussi contributivi derivanti dal conferimento tacito del TFR o dalle adesioni silenti sono invece investiti nel Comparto
Garanzia.

Modifica del comparto di investimento

Ogni aderente, in possesso del requisito di almeno un anno di permanenza nel comparto originario, ha la facoltà
di trasferire la posizione individuale maturata presso un diverso comparto rispetto a quello precedentemente scelto.

La modifica del comparto può essere richiesta trascorso un periodo minimo di permanenza di 12 mesi nel comparto
originario, e comunque non più di una volta l’anno.

In seguito al conferimento tacito del TFR o di adesione silente, è data facoltà all’aderente di trasferire la posizione individuale accumulata nel Comparto Garanzia in un altro comparto, senza necessità di attendere il decorso dei 12 mesi di permanenza nel Fondo.

Per poter effettuare il cambio del comparto di investimento, l’aderente deve seguire la procedura guidata all’interno della propria area riservata: l’operazione potrà essere effettuata solamente online, senza invio di cartaceo.

Non è possibile scegliere più di un comparto contemporaneamente.

Tempistiche

Con un nuovo regolamento approvato il 18 settembre 2025 sono state modificate anche le tempistiche per presentare la domanda:

Nel caso di adesione al percorso “Life Cycle”, lo switch, con la riallocazione della posizione previdenziale, avverrà in un’unica finestra temporale stabilita alla fine del mese di novembre dell’anno di compimento dell’età prevista.

Fondo Espero

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