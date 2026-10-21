Formazione docenti: via libera al contingente dei tutor per Scienze della Formazione Primaria 2026/2027

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ha definito le disposizioni e i contingenti per l’impiego del personale scolastico con compiti tutoriali nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria per l’anno scolastico 2026/2027. Il decreto interministeriale punta ad assicurare la continuità didattica e il corretto svolgimento del tirocinio universitario.
Il provvedimento stabilisce un limite massimo nazionale pari a 384 esoneri complessivi, ripartiti tra esoneri totali destinati ai tutor organizzatori ed esoneri parziali (pari al 50% dell’orario di insegnamento) per i tutor coordinatori.
La ripartizione fissa specifiche quote per i profili professionali coinvolti:
La distribuzione territoriale del contingente, dettagliata nella Tabella A del decreto, risponde ai fabbisogni rappresentati dagli atenei nelle singole regioni:
I direttori degli Uffici Scolastici Regionali (USR) sono autorizzati a redistribuire le risorse tra le università del proprio territorio, mentre il Ministero garantirà il monitoraggio sull’effettivo utilizzo delle quote.
Le procedure per la selezione o per la conferma dei tutor avverranno secondo i criteri stabiliti dall’articolo 11 del D.M. n. 249/2010 e successive modifiche.
I decreti d’esonero dovranno essere emanati dagli USR in tempo utile per garantire la decorrenza dal 1° settembre 2026, assicurando così la rapida copertura delle cattedre vacanti tramite la nomina dei docenti supplenti.