Formazione docenti: via libera al contingente dei tutor per Scienze della Formazione Primaria 2026/2027

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ha definito le disposizioni e i contingenti per l’impiego del personale scolastico con compiti tutoriali nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria per l’anno scolastico 2026/2027. Il decreto interministeriale punta ad assicurare la continuità didattica e il corretto svolgimento del tirocinio universitario.

Un contingente complessivo di 384 esoneri

Il provvedimento stabilisce un limite massimo nazionale pari a 384 esoneri complessivi, ripartiti tra esoneri totali destinati ai tutor organizzatori ed esoneri parziali (pari al 50% dell’orario di insegnamento) per i tutor coordinatori.

La ripartizione fissa specifiche quote per i profili professionali coinvolti:

Fino a un massimo di 357 esoneri riservati al personale docente .

riservati al . Almeno 27 dirigenti scolastici da impiegare nello svolgimento delle funzioni di tutor organizzatore.

La mappa regionale: Lombardia in testa, segue il Mezzogiorno

La distribuzione territoriale del contingente, dettagliata nella Tabella A del decreto, risponde ai fabbisogni rappresentati dagli atenei nelle singole regioni:

Lombardia : 70 esoneri.

: 70 esoneri. Campania : 30 esoneri.

: 30 esoneri. Sicilia e Veneto : 29 esoneri ciascuna.

: 29 esoneri ciascuna. Lazio : 28 esoneri.

: 28 esoneri. Marche e Puglia : 26 esoneri ciascuna.

: 26 esoneri ciascuna. Emilia-Romagna : 24 esoneri.

: 24 esoneri. Piemonte : 19 esoneri.

: 19 esoneri. Calabria : 18 esoneri.

: 18 esoneri. Toscana : 17 esoneri.

: 17 esoneri. Friuli-Venezia Giulia e Sardegna : 16 esoneri ciascuna.

: 16 esoneri ciascuna. Abruzzo : 10 esoneri.

: 10 esoneri. Liguria : 9 esoneri.

: 9 esoneri. Umbria : 8 esoneri.

: 8 esoneri. Basilicata : 5 esoneri.

: 5 esoneri. Molise: 4 esoneri.

I direttori degli Uffici Scolastici Regionali (USR) sono autorizzati a redistribuire le risorse tra le università del proprio territorio, mentre il Ministero garantirà il monitoraggio sull’effettivo utilizzo delle quote.

Selezioni e decorrenza dal 1° settembre 2026

Le procedure per la selezione o per la conferma dei tutor avverranno secondo i criteri stabiliti dall’articolo 11 del D.M. n. 249/2010 e successive modifiche.

I decreti d’esonero dovranno essere emanati dagli USR in tempo utile per garantire la decorrenza dal 1° settembre 2026, assicurando così la rapida copertura delle cattedre vacanti tramite la nomina dei docenti supplenti.