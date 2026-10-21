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21.10.2026

Formazione docenti: via libera al contingente dei tutor per Scienze della Formazione Primaria 2026/2027

Lara La Gatta
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Indice
Un contingente complessivo di 384 esoneri
La mappa regionale: Lombardia in testa, segue il Mezzogiorno
Selezioni e decorrenza dal 1° settembre 2026

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ha definito le disposizioni e i contingenti per l’impiego del personale scolastico con compiti tutoriali nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria per l’anno scolastico 2026/2027. Il decreto interministeriale punta ad assicurare la continuità didattica e il corretto svolgimento del tirocinio universitario.

Un contingente complessivo di 384 esoneri

Il provvedimento stabilisce un limite massimo nazionale pari a 384 esoneri complessivi, ripartiti tra esoneri totali destinati ai tutor organizzatori ed esoneri parziali (pari al 50% dell’orario di insegnamento) per i tutor coordinatori.

La ripartizione fissa specifiche quote per i profili professionali coinvolti:

  • Fino a un massimo di 357 esoneri riservati al personale docente.
  • Almeno 27 dirigenti scolastici da impiegare nello svolgimento delle funzioni di tutor organizzatore.

La mappa regionale: Lombardia in testa, segue il Mezzogiorno

La distribuzione territoriale del contingente, dettagliata nella Tabella A del decreto, risponde ai fabbisogni rappresentati dagli atenei nelle singole regioni:

  • Lombardia: 70 esoneri.
  • Campania: 30 esoneri.
  • Sicilia e Veneto: 29 esoneri ciascuna.
  • Lazio: 28 esoneri.
  • Marche e Puglia: 26 esoneri ciascuna.
  • Emilia-Romagna: 24 esoneri.
  • Piemonte: 19 esoneri.
  • Calabria: 18 esoneri.
  • Toscana: 17 esoneri.
  • Friuli-Venezia Giulia e Sardegna: 16 esoneri ciascuna.
  • Abruzzo: 10 esoneri.
  • Liguria: 9 esoneri.
  • Umbria: 8 esoneri.
  • Basilicata: 5 esoneri.
  • Molise: 4 esoneri.

I direttori degli Uffici Scolastici Regionali (USR) sono autorizzati a redistribuire le risorse tra le università del proprio territorio, mentre il Ministero garantirà il monitoraggio sull’effettivo utilizzo delle quote.

Selezioni e decorrenza dal 1° settembre 2026

Le procedure per la selezione o per la conferma dei tutor avverranno secondo i criteri stabiliti dall’articolo 11 del D.M. n. 249/2010 e successive modifiche.

I decreti d’esonero dovranno essere emanati dagli USR in tempo utile per garantire la decorrenza dal 1° settembre 2026, assicurando così la rapida copertura delle cattedre vacanti tramite la nomina dei docenti supplenti.

1_Decreto interministeriale MIM_MEF_BOLLINATODownload
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