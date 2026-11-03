Posso insegnare mentre frequento l’università? La domanda di una laureanda in Scienze della Formazione Primaria

Una studentessa dell’ultimo anno della laurea quinquennale in Scienze della Formazione Primaria ci chiede: “Posso insegnare mentre frequento l’università?“. La risposta è totalmente affermativa, tanto è vero che esiste anche la seconda fascia per l’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia per chi non è ancora laureato.

Inserimento in II fascia GPS primaria e infanzia

Per quanto riguarda l’inserimento in seconda fascia GPS e nelle relative GI posso iscriversi anche gli studenti del terzo anno in poi della facoltà di Scienze della Formazione Primaria, a condizione che abbiano conseguito almeno 150, 200, 250 CFU.

In buona sostanza costituisce titolo di accesso alla graduatoria provinciale per le supplenze della sucola primaria e infanzia, riguardo la seconda fascia l’iscrizione, per l’anno accademico 2025/2026 , al 3°, 4° o al 5° anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza. Il titolo di accesso è valutato in ragione della media ponderata degli esami sostenuti nel corso di laurea in Scienze della Formazione primaria entro i termini di presentazionedelle istanze.

Quindi nel caso in specie una studentessa al 5° anno del percorso di laurea in Scienze della Formazione Primaria con i CFU pari a 250, potrà già insegnare con incarico da GPS o da GI conciliando la frequenza universitaria all’incarico di supplenza.

ITP laureando può insegnare

Se per esempio sei in possesso di un diploma di maturità conseguito presso un istituto tecnico o professionale, potresti già avere il titolo per insegnare nei laboratori delle scuole superiori come ITP, essere inserito nella seconda fascia GPS e potresti insegnare mentri stai conseguendo la laurea.