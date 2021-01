Formazione obbligatoria? I sindacati non sono d’accordo. Ma se ne parlerà al tavolo contrattuale [VIDEO]

Stanno iniziando in questi giorni le attività di formazione per i docenti neoassunti, coinvolgeranno non meno di 25mila docenti e saranno completamente on line, sull’apposita piattaforma del sito dell’Indire.

Gran parte della formazione riguarderà i fondamentali della didattica digitale integrata.

Intanto hanno preso avvio anche le attività formative sulla valutazione formativa nella scuola primaria e sulla educazione civica.

Nell’atto di indirizzo per il 2021 la ministra Lucia Azzolina torna a parlare di formazione obbligatoria, ma i sindacati non sono affatto d’accordo.

La Ministra però chiarisce che la materia sarà affrontata al tavolo contrattuale.

Di questo e altro si parla nel video di oggi.