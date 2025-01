Francesco Pira nel Comitato Scientifico dell’Intergruppo Parlamentare per il Digitale

Francesco Pira, docente di Sociologia presso l’Università di Messina e collaboratore della Tecnica della Scuola per la sezione Podcast, è stato nominato membro del Comitato Scientifico dell’Intergruppo Parlamentare per il Digitale. La nomina, firmata dalla Presidente Naike Gruppioni, riconosce l’impegno accademico e professionale del professore, in particolare nei campi della comunicazione e delle tecnologie digitali.

L’Intergruppo, istituito per affrontare le sfide tecnologiche e sociali, mira a promuovere politiche e progetti che favoriscano la trasformazione digitale del Paese. “La competenza e la visione del Prof. Pira sono in linea con gli obiettivi dell’Intergruppo”, ha dichiarato la Presidente Gruppioni, evidenziando la necessità di un approccio interdisciplinare per affrontare le sfide del nostro tempo.

Il Prof. Pira, soddisfatto per la nomina, ha dichiarato: “Sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza in un momento in cui molti cittadini vivono la rivoluzione digitale con ansia e timore”. Docente di Comunicazione Strategica, Giornalismo Digitale e Social Media presso l’Università di Messina, Pira vanta un curriculum accademico e professionale di rilievo, con ricerche che si concentrano sull’interazione tra giovani e nuove tecnologie.