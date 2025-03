Al via Glocal Sud, festival del giornalismo digitale: si svolgerà a Marsala dal 21 al 23 marzo, La Tecnica della Scuola presente

Al via Glocal Sud, festival del giornalismo digitale: si svolgerà a Marsala...

Torna a Marsala, nel trapanese, dal 21 al 23 marzo 2025 la seconda edizione di Glocal Sud – Festival del Giornalismo Digitale, un appuntamento imperdibile per giornalisti, studenti e appassionati di comunicazione. Tre giornate di incontri, dibattiti e workshop dedicati alle sfide e alle opportunità del giornalismo digitale.

Cosa’è Glocal Sud

L’evento è organizzato dalla testata giornalistica TP24 in collaborazione con ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online) e con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, della Regione Siciliana e del Comune di Marsala.

Oltre ai panel con esperti del settore e ai laboratori di formazione, Glocal Sud sarà un’occasione di riflessione sull’importanza del giornalismo d’inchiesta e sulla libertà di stampa. In concomitanza con il festival, l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia organizzerà una mostra dedicata ai giornalisti uccisi dalla mafia, un tributo a chi ha sacrificato la propria vita per raccontare la verità.

Glocal Sud 2025 è il punto di incontro tra giornalismo, innovazione e territorio. Un evento che porta a confronto esperti, reporter e cittadini per raccontare il Sud attraverso nuove prospettive, approfondire il ruolo dell’informazione locale nell’era digitale e valorizzare le storie che fanno la differenza. Un’occasione per riflettere sul futuro del giornalismo e sulla forza della narrazione locale in un mondo sempre più connesso.

Il programma

Il programma prevede tre giornate di incontri e attività dedicate al giornalismo digitale, alla comunicazione e al rapporto con il territorio.

Il Festival si apre venerdì 21 marzo con un evento che vede protagonisti gli studenti dell’IC “Giovanni XXIII – Cosentino” di Marsala. A partecipare, sabato 22 marzo alle ore 15,30, sul tema “Virtuali/reali. Quando i giornali si fanno comunità” anche la direttrice editoriale della Tecnica della Scuola Daniela Girgenti.

Ecco alcuni altri eventi in programma:

Venerdì 21 marzo

Alle 17:00 presso la Sala multimediale complesso di San Pietro, si terrà un incontro dal titolo “Il giornalismo digitale, tra corsa al click, rischi e opportunità dell’IA” con la partecipazione di Salvatore Li Castri (Corecom), Marco Giovannelli (Anso), Roberto Gueli (ODG Sicilia), Giuseppe Rizzuto (Assostampa) e la moderazione di Rossana Titone (Tp24).

Alle 19:00 al Cinema Centrale, si terrà l’evento Colomba Bianca Experience, durante il quale la cantina si racconterà con i suoi vini.

Alle 19:30 al Cinema Centrale, ci sarà la proiezione del film “IDDU” con la presenza dei registi Antonio Piazza e Fabio Grassadonia e dell’attore Alessio Piazza, con Giuseppe Prode. L’ingresso è libero su prenotazione.

Sabato 22 marzo

Alle 10:00 presso il Teatro Comunale, si terrà un evento dal titolo “Giustizia riparativa, la giustizia che rammenta e ricostruisce”. L’evento è a cura di 38° Parallelo e vedrà la partecipazione di Margherita Asta, Giancarlo Caruso, Marene Ciaccio Montalto, Laura Marcone, Agnese Moro, Marco Bouchard.

Alle 10:30 presso la Sala multimediale Complesso di San Pietro, si terrà un incontro dal titolo “Fake news, un progetto dell’Università di Palermo per contrastare il fenomeno della disinformazione” con Ferdinando Trapani e Viviana Trapani dell’Università degli studi di Palermo.

Alle 11:45 presso la Sala multimediale Complesso di San Pietro, si svolgerà un incontro su “Querele, risarcimenti, oblio e tanto altro: i rischi del giornalista” con l’Avvocato Valerio Vartolo. L’incontro sarà coordinato da Francesco Appari di Tp24.

Alle 12:15 presso la Sala multimediale Complesso di San Pietro, si terrà un confronto di esperienze sul tema “Intelligenza Artificiale per il giornalismo on line” con il Giornalista Riccardo Saporiti.

Domenica 23 marzo

Alle 9:00 presso il Complesso Monumentale di San Pietro, si terrà l’Assemblea Anso, Associazione Nazionale Stampa Online.

Alle 12:30 presso il Complesso Monumentale di San Pietro, ci sarà l’Inaugurazione del Museo del Disco.

Alle 15:00 a Salemi, si svolgerà la Festa di San Giuseppe – Contemporanea tradizione. Sarà possibile effettuare una visita guidata al borgo di Salemi alla scoperta della tradizione degli altari con i pani di San Giuseppe, in collaborazione con la Pro Loco Salemi.