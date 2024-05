Geometria, come insegnarla in modo “non tradizionale” e dinamico? I suggerimenti per i docenti di matematica

Geometria, come insegnarla in modo “non tradizionale” e dinamico? I suggerimenti per...

Insegnare geometria in modo dinamico e non tradizionale aiuta gli studenti a sviluppare una comprensione più profonda dei concetti geometrici. Utilizzando approcci interattivi come il gioco, la tecnologia e la costruzione di modelli, gli studenti possono sperimentare la geometria in modo pratico e coinvolgente.

Lo studio della Geometria in Italia vanta una grande tradizione. A partire dal primo Novecento abbiamo le figure di Guido Castelnuovo, Federigo Enriques e Francesco Severi, che dettero vita a quella che ancora oggi si indica come la “Scuola italiana di geometria algebrica”.

Le loro speculazioni in quel tempo non erano basate tanto sull’assiomatica e sul rigore formale, quanto sulla intuizione spaziale.

Maria Montessori e Emma Castelnuovo seppero trasporre alcune idee di queste ricerche nella allora Scuola Elementare e Scuola Media, dando basilari indicazioni didattiche che possiamo ritrovare ancora oggi nelle attuali Indicazioni Ministeriali.

La prassi scolastica italiana non sembra tuttavia avere recepito più di tanto quello che abbiamo finora detto. La geometria viene spesso proposta da molti libri di testo e da molti insegnanti in modo statico: definizioni, proprietà, formule da applicare. Le procedure per il calcolo di aree e perimetri hanno la meglio sui significati e sulla comprensione degli enti geometrici.

Questo tipo di insegnamento, che purtroppo dobbiamo chiamare “tradizionale”, non sembra peraltro dare molti frutti. Da una ventina di anni almeno le prove oggettive esterne confermano i livelli bassi nelle competenze geometriche di larga parte degli studenti italiani.

L’introduzione dei potenti software di geometria dinamica e delle nuove bellissime tecnologie non sembra avere risolto questo problema.

Occorrerebbe più formazione degli insegnanti, sia iniziale che in itinere, basata in primo luogo sulla storia ed epistemologia della geometria e sulla didattica disciplinare.

Il corso

Su questi argomenti il corso Geometria: come ridurre le lacune degli studenti, in programma dal 16 maggio, a cura di Fabio Brunelli.

