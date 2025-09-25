Gestione del personale e copertura posti vacanti: il ruolo del dirigente – GUIDA SCARICABILE

Come ogni anno nel mese di settembre si concentrano una serie di attività impegnative per le scuole ma soprattutto per il dirigente scolastico che ha il compito e la responsabilità (ai sensi dall’art. 25 cc. 2, 3 e 4 del D. Lgs 165/2001), di effettuare proposte utili ad avviare tutte quelle azioni e procedure necessarie per programmare, pianificare, realizzare e monitorare il raggiungimento degli obiettivi dichiarati nel PTOF e soprattutto “utilizzare” il personale, assegnato nell’Organico dell’autonomia, al fine di garantire sia il suo corretto utilizzo e relativa contrattualizzazione che il regolare avvio dell’a.s.

Con questa guida intendiamo fornire alcune indicazioni utili, senza voler essere esaustivi, nella gestione sia del personale assegnato che di eventuali assunzioni con contratti di supplenza. Molte delle scelte che pesano sulla realizzazione del PTOF degli Istituti vengono assunte nei Collegi dei docenti ad inizio anno, nelle diverse sedute appositamente convocati, ed a cui il Dirigente deve contribuire con attente proposte. Superfluo ricordare che il Collegio dei docenti è il luogo deputato al confronto ed alle deliberazioni che impegnano tutto il personale della scuola.