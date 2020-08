Il ritardo cronico o la tendenza a procrastinare gli impegni non sono abitudini immutabili, ma segni di una precisa concezione del tempo che il più delle volte ci procura frustrazione, laddove non riusciamo a porci con serenità davanti all’incalzare degli obiettivi da portare a termine e allora decidiamo di sfuggirgli, come chi avesse un problema ma si rifiuta di vederlo.

Il punto è che l’ansia ha molto a che fare con l’organizzazione del tempo casa-lavoro. Ne consegue che un approccio equilibrato che ci aiuti a pianificare adeguatamente il tempo che trascorriamo a casa e quello che dedichiamo al lavoro è alla base della gestione dello stress e del nostro sentirci inadeguati rispetto alla mole di cose da fare.

Il corso

Su questo argomento il corso della nostra formatrice Claudia Matini, in programma l’1 e l’8 settembre.

Il corso è progettato per fornire opportunità di comprendere meglio il proprio rapporto con il tempo e le radici della difficoltà nella sua gestione, per arrivare ad acquisire nuovi strumenti in linea con le proprie caratteristiche personali.

Per la gestione dello stress e dell’ansia nell’organizzazione del tempo casa-lavoro, il percorso didattico propone una serie di attività interattive, con test ed esercitazioni individuali, revisioni di gruppo e, naturalmente, momenti di presentazione di informazioni.

Obiettivi specifici dell’intervento sono:

Autodiagnosi: Comprendere cosa non funziona nel modo attuale di programmare le attività

Acquisire tecniche per gestire il proprio tempo in modo da raggiungere gli obiettivi ottimizzando l’utilizzo delle risorse

costruire un set personale di indicatori dell’efficacia/efficienza personale per favorire un monitoraggio

riconoscere priorità negli obiettivi personali e professionali

Definire un piano personale sulla gestione del tempo.

I punti tematici

Il programma del corso verte sui seguenti contenuti:

Tempo cronologico e tempo psicologico

Tempo di qualità o di quantità?

Work-life balance: equilibrio dinamico

Il ruolo della famiglia nel rapporto col tempo (AT e le spinte)

In quale tempo vivi?

Procrastinazione e sue soluzioni

Ritardo cronico e strategie possibili

Strategie per organizzare il tempo: la potenza delle priorità La legge di Pareto La matrice di Eisenhower La matrice project-portfolio Covey e il 3 pilastro del successo

Altre tecniche operative per la gestione del tempo

Per altri dettagli e per iscriverti vai al link: https://corsi.tecnicadellascuola.it/corsi/webinar/equilibrio-casa-lavoro-la-sfida-della-gestione-del-tempo-2a-ed/