Giochi della Gioventù, schede tecniche e indicazioni operative per le scuole primarie e secondarie di I grado

Con la nota n. 467 del 3 marzo 2025, il MIM ha comunicato la volontà dei Ministri firmatari del Protocollo “Giochi della Gioventù” di proseguire nella sperimentazione già avviata lo scorso anno scolastico con le classi quarte e quinte della scuola primaria, prevedendone l’estensione, per l’anno scolastico in corso 2024/2025, alle studentesse e agli studenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di primo grado.

Con successiva nota 604 del 17 marzo, lo stesso Ministero ha fonrito indicazioni tecniche ai fini dello svolgimento degli eventi conclusivi del percorso sperimentale.

Per quanto riguarda le scuole primarie, allo scopo di fornire ai Coordinatori regionali e ai docenti delle scuole coinvolte supporto per la preparazione delle alunne e gli alunni ai suddetti eventi, il giorno 26 marzo, alle ore 16,30, avrà luogo un webinar curato dagli Organismi sportivi coinvolti e da Sport e Salute S.p.a. per illustrare le schede tecniche e la documentazione allegata. Il link per la partecipazione al webinar sarà trasmesso successivamente, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali.

Allo stesso modo, per le scuole secondarie di I grado è previsto un webinar il giorno 28 marzo, alle ore 16,30.

La nota del 17 marzo contiene anche indicazioni su:

aspetti logistici e amministrativi

certificazioni mediche e assistenza sanitaria

coperture assicurative

