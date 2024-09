Giorgia Meloni: “Michael Jackson mio prof d’inglese”. Si apprendono meglio le lingue grazie a musica e film rispetto a scuola?

La premier Giorgia Meloni in questi giorni si trova negli Stati Uniti. Ieri, 23 settembre, ha ricevuto a New York il premio Global Citizen Award del think tank Atlantic Council, a lei consegnato dall’imprenditore Elon Musk. Nel corso di un suo discorso Meloni ha fatto una battuta.

La battuta

Ecco le sue parole, come riportano Agenzia Vista e Il Sole 24Ore: “Come diceva il mio professore di inglese, il cantante Michael Jackson, inizio dall’uomo allo specchio, gli chiedo di cambiare i suoi modi. Dobbiamo iniziare da noi stessi, per sapere chi siamo veramente e rispettarlo, così da poter comprendere e rispettare anche gli altri”.

La presidente del Consiglio ha citato il suo cantante preferito e la canzone “Man In The Mirror“, facendo intendere come abbia imparato molto la lingua inglese grazie alla musica del Re del Pop.

Insegnamento inglese a scuola, meno efficace rispetto a film e musica?

Il dibattito in merito all’insegnamento della lingua inglese nella scuola italiana, da molti giudicato povero e assolutamente inadeguato ritorna periodicamente sui social. Viene da chiedersi: gli studenti riescono ad apprendere meglio le lingue straniere grazie a musica, serie tv e film rispetto a scuola?

Secondo alcuni sì. Ecco alcuni commenti in merito: “Due grandi lacune nelle scuole italiane in materia linguistica (a partire dall’inglese sono): totale assenza di esercizi di ascolto con madrelingua e parlato per migliorare la pronuncia e il connected speech, totale assenza di insegnamento di linguaggio colloquiale e informale”.

“Ho 22 anni, studio inglese da quando ne avevo 6, elementari, medie, liceo, università, corsi per certificazioni. Ripetevamo sempre le stesse cose Sai cosa me lo ha insegnato? Musica, serie, film, relazionarmi e postare in lingua sui social”.