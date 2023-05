Giorgio Armani nella sua vecchia scuola, la ds gli regala una sua pagella. Il messaggio agli studenti: “Il lavoro porta lontano”

Ieri, 11 maggio, il celeberrimo stilista e imprenditore italiano Giorgio Armani, 88enne fondatore dell’omonima casa di moda, ha ricevuto una laurea honoris causa in Global Business Management all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, sua città natale. Nel corso del suo discorso alla proclamazione si è rivolto agli studenti: ecco le sue parole, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano.

“Non dimenticate chi avete accanto”

“Vorrei, con la mia storia, essere un esempio, uno stimolo e ricordare a tutti che il lavoro vero porta lontano”, ha detto loro. “Io sono un creativo razionale, ma la spinta nasce sempre dalla passione, da un’intuizione e dal desiderio bruciante di realizzarla. Ogni idea, in fondo, è frutto di un innamoramento e questo lavoro, che per me è la vita, è un atto continuo di amore. Anche a voi raccomando di coltivare l’amore per ciò che fate con rispetto di chi vi è vicino. Con l’amore si arriva lontano”.

“Questa laurea mi ha obbligato a ricordare il percorso che ho fatto fin qui, molto impegnativo, dimenticando me stesso. E questo è molto grave. Lavorate, ma non dimenticatevi mai di chi avete con voi, che sia il gatto o la mamma o il cane o la fidanzata. Andando avanti, avrete bisogno di persone che vi stiano accanto”.

A consegnargli la pergamena è stato il Rettore dell’Università Cattolica, il professor Franco Anelli che, stilando nel suo discorso un bilancio complessivo della figura di Armani, ha sottolineato come la laurea che gli è stata conferita “non è una celebrazione retrospettiva, ma una tappa di un percorso creativo dal quale ancora molto ci attendiamo“.

Il ritorno nella sua vecchia scuola elementare

Nello stesso giorno della laurea, lo stilista ha visitato il suo liceo scientifico, il Respighi, e la scuola elementare che ha frequentato da bambino, la Alberoni, sempre a Piacenza. La dirigente scolastica dell’istituto lo ha accolto e gli ha consegnato il documento originale di una sua pagella relativa al suo ultimo anno di frequenza.