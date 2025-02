Giornata contro bullismo e cyberbullismo, al via la nuova fase di “1nessuno100giga”: la campagna di sensibilizzazione

Giornata contro bullismo e cyberbullismo, al via la nuova fase di “1nessuno100giga”:...

Il 7 febbraio si celebra la Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, fenomeni che a partire dai dati emersi dal report di ELISA, (formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo) sono significativamente presenti anche nel territorio siciliano soprattutto se, come può accadere, il problema non arriva tempestivamente all’attenzione dei docenti e della famiglia. I casi più denunciati sono l’esclusione, l’appropriazione di informazioni e materiali personali diffusi nella rete ed esposizioni all’hate speech.

Per comprendere, ridurre e contrastare, questi casi con nuovi strumenti è stato realizzato lo scorso anno il progetto pilota “1nessuno100giga”. Il progetto, finanziato con quasi 2,4 milioni di euro dalla Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, è stato elaborato e coordinato dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia attraverso i 9 CTS, (Centri territoriali di supporto) che hanno rappresentato i centri di erogazione delle attività destinate agli studenti, ai genitori e ai docenti.

Alla prima edizione del progetto pilota hanno partecipato 20572 studenti, 1027 genitori, 1957 docenti e 17770 sono stati i partecipanti agli eventi finali organizzati lo scorso anno nelle diverse province siciliane. Il cinque febbraio, presso il liceo Galilei di Palermo, è stato presentato il secondo anno con una nuova fase che proseguirà sino all’estate con una campagna multimediale di informazione e sensibilizzazione. Spot video e audio, contenuti per i social con il coinvolgimento di alcuni influencer conosciuti dai più giovani saranno presenti sui canali della campagna social che sono la pagina Facebook dell’Usr Sicilia e i profili dedicati su Instagram e TikTok.

La campagna social ha anche lo scopo di diffondere la conoscenza della piattaforma per l’ascolto dei bambini e ragazzi gestita dalla Fondazione S.O.S il Telefono Azzurro ETS che in Sicilia ha attivato un numero verde 800 280 000 e una chat per l’ascolto e la denuncia di atti di bullismo e cyberbullismo.

Continueranno ancora i percorsi formativi che vedono impegnati quali partner la Fondazione Carolina, nata nel febbraio del 2018, nel nome di Carolina Picchio, che in un’ottica di alleanza educativa coinvolgerà le famiglie e il Movimento MaBasta composto da studenti che si occuperà dell’attività di peer education volta a responsabilizzare il gruppo classe con la promozione della consapevolezza emotiva.

Ecco infine i link utili per visionare gli spot video e il backstage durante la lavorazione della campagna di sensibilizzazione: