Giornata mondiale del cane: una breve lirica per i nostri amici a 4 zampe

IL 26 agosto si celebra la Giornata mondiale del cane, istituita nel 2004 da Colleen Paige, un’attivista statunitense, per la difesa degli animali.

In questa lirica invito a riflettere sul fatto che la civiltà di un popolo si misura anche dal modo in cui tratta gli animali. Basta immergersi nello sguardo dei nostri amici a quattro zampe per scorgere la loro anima.

Come dice saggiamente Albert Einstein: “Tutti danziamo al ritmo di una musica misteriosa, suonata in lontananza da un pifferaio invisibile”.

Dedicata al mio cane.

I tuoi teneri occhi,

oh mio fedele compagno di vita,

sono portali di meraviglie

dove al primo chiarore dell’alba

vagano senza sussulti

rugiadose vele vibranti lacrime

nel sogno ardente di libertà.

Dolce malia è il guardarti

Per sprofondare nella tua anima

Fatta margherita di prato

dall’ala audace del vento.

E noi insieme andiamo per i campi

Fiutando del mondo essenze divine

Immaginando nella grazia dell’oblio

del paradiso la pace.



Maria Assunta Oddi