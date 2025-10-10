Giornata mondiale della salute mentale: 1 ragazzo su 5 a rischio

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che ricorre oggi 10 ottobre, la Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Sinpia), rilancia i dati Unicef e in modo particolare quelli riferiti all’Italia.

Intanto nel mondo, anche se i dati italiani sono in qualche modo in linea con quelli mondiali, l’Unicef certifica, nell’ultimo rapporto, che un adolescente su 7, dunque circa 166 milioni di individui tra i 10 e i 19 anni, ha un disturbo mentale diagnosticato, con ansia e depressione che costituiscono il 40% delle diagnosi.

In Italia, secondo il rapporto, sarebbero circa 2 milioni i bambini e i ragazzi affetti da un disturbo neuropsichiatrico e dunque uno su cinque.

Ma viene pure sottolineato l’importanza di intervenire precocemente già in età evolutiva e di non trascurare i campanelli d’allarme nei bambini: disturbi permanenti del sonno; disregolazione emotiva; deficit di attenzione; difficoltà nelle relazioni sociali; ritardo nelle funzioni comunicative; disturbi alimentari.

Tuttavia la notizia che fa più male riguarda il fatto che il fenomeno sarebbe in costante peggioramento. Infatti nel mondo, tra il 2018 e il 2022, il tasso di disturbi multipli di salute negli adolescenti è aumentato, soprattutto tra le ragazze, mentre la prevalenza di ansia e depressione tra i giovani sotto i 20 anni risulta in crescita di circa il 20%.

Per quanto riguarda in modo particolare l’Europa, dice il rapporto Unicef riportato da Rainew, un bambino o adolescente su tre non riesce ad accedere a cure adeguate.

In Italia il 30% di chi è seguito dai servizi per la salute mentale soffre di una forma clinicamente rilevante di auto-stigma, una condizione che porta all’interiorizzazione del pregiudizio, frenando il paziente nelle richieste d’aiuto, aderenza alle terapie e ritorno a un ruolo sociale.

Sempre in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, la Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), lancia ufficialmente ‘Parliamone qui’, un servizio di ascolto affidato a un team di psicologi specializzati in psicoterapia selezionati per seguire il paziente in ogni fase del percorso di malattia, dalla diagnosi al recupero dell’equilibrio emotivo.

Inoltre, sempre oggi, 10 ottobre, ricorre la Giornata internazionale per la consapevolezza sulla sindrome X fragile, la più diffusa causa ereditaria di disabilità intellettiva e la seconda causa genetica di autismo.

E allora, l’Associazione italianasindrome X fragile, promuove per tutto il mese di ottobre una serie di iniziative, tra cui spicca l’illuminazione di blu a Roma del palazzo del Senato della Repubblica e del palazzo dell’Istituto superiore di sanità.