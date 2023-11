Giornate FAI, Fondo Ambiente Italiano, ecco il programma per le scuole

Dal 20 al 25 novembre 2023 si svolgeranno le Giornate FAI – Fondo Ambiente Italiano per le scuole: una settimana di visite scolastiche esclusive condotte dagli Apprendisti Ciceroni, giovani appositamente preparati dai volontari FAI e dai loro docenti per vivere in prima persona la bellezza di centinaia di luoghi in tutta Italia, che apriranno le porte alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, che potranno così accedere a spazi spesso chiusi al pubblico.

I luoghi FAI aperti alle scuole

È impossibile elencarli tutti e si rimanda al link al termine di questo contributo, tuttavia vale la pena citarne alcuni dal Sud al Nord, passando per il Centro e arrivando in Sicilia. Studenti e studentesse con i loro docenti potranno scoprire i tanti luoghi nascosti di Matera, di Napoli, di Milano, Bari, Macerata, Torino, Foggia e la sua provincia, Catania e i suoi dintorni e ancora Trapani, Bolzano, Trento, Terni, Padova, Fermo, insomma una serie di proposte che consentiranno ai partecipanti di esplorare il territorio dove vivono o dove si recheranno in visita attraverso la scoperta di luoghi legati all’arte, alla scienza, alla religione, al patrimonio naturale. Per ciascuno dei luoghi per le scuole sulla pagina del sito del FAI si troverà una scheda descrittiva, le note per la prenotazione, le informazioni necessarie per pianificare la visita.

Gli apprendisti Ciceroni

A condurre le classi saranno gli Apprendisti Ciceroni, ragazze e ragazzi che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle aree selezionate dal FAI per sentirsi direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della comunità, diventando esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra pari.

Apprendisti Ciceroni® è un progetto di formazione nato nel 1996 e cresciuto negli anni, fino ad arrivare a coinvolgere oltre 50.000 studenti ogni anno.

L’impegno degli Apprendisti Ciceroni è certificato dal FAI con un attestato di partecipazione. Gli studenti della scuola secondaria di II grado possono far valere la propria partecipazione ai fini dell’acquisizione di crediti scolastici e inserirlo nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)

La formazione degli studenti che partecipano al progetto è pensata dal FAI come una esperienza continuativa durante tutto l’anno scolastico, che concretamente li vede impegnati sul campo presso istituzioni museali pubbliche o private, in occasione di eventi organizzati dal territorio e nei principali eventi nazionali FAI, tra cui le Giornate FAI di Primavera, le Giornate FAI di Autunno e le Giornate FAI per le scuole.

Classe Amica FAI

Sono aperte le iscrizioni per diventare per l’anno scolastico 2023-24 Classe Amica FAI, un’opportunità di coinvolgere le classi alla scoperta e nella difesa del patrimonio di storia, arte e natura del nostro Paese., che potranno così accedere a numerose iniziative nel corso dell’anno

Al link https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-per-le-scuole/ per saperne di più, per iscriversi e accedere alle visite FAI, oltre che per coinvolgere i propri studenti nel percorso formativo per diventare Apprendisti Ciceroni.