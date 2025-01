Giorno della Memoria, studenti scrivono a Edith Bruck: “Se ricordiamo è grazie alla scuola e ai docenti, ma anche a lei o Segre”

Alcuni studenti dell’istituto Saladino di Palermo hanno scritto una lettera, in occasione della Giornata della Memoria, alla poetessa e scrittrice ungherese di origini ebree Edith Bruck, sopravvissuta all’Olocausto, oggi 93enne. Lo scrive La Repubblica, che ha riportato il testo del messaggio. Ecco cosa hanno scritto:

Il contenuto della lettera

“Se noi, adolescenti del 2025, siamo qui a ricordare gli orrori del passato, non è solo grazie alla scuola e ai professori che ci insegnano la storia, ma anche grazie a persone come lei, o come Liliana Segre o Sami Modiano, che non avete mai rinunciato alla vostra missione di testimoniare gli orrori di quegli anni e a raccontare anche per chi non ce l’ha fatta”.

“Durante la settimana dedicata alla preparazione delle attività in occasione della Giornata della Memoria – continuano nella missiva – abbiamo svolto delle ricerche per conoscere le storie di chi ha vissuto l’orrore della Shoah. Oltre alle numerose vittime senza nome, ce ne sono altre che hanno messo a disposizione dell’umanità la loro testimonianza al fine di conoscere e di non dimenticare. Ci ha colpito la sua forza di continuare a raccontare il grande peso delle sofferenze di quel mostruoso periodo storico. Per caso ci siamo imbattuti nei suoi versi: ‘Nascere per caso, nascere donna, nascere povera, nascere ebrea e’ troppo in una sola vita”.

L’invito a visitare la scuola

Infine, studentesse e studenti hanno invitato Edith Bruck a visitare la scuola e ringraziandola per la sua testimonianza le hanno chiesto perdono “per tutto il male che ha subito, come ha fatto Papa Francesco nel 2021 con parole per noi molto emozionanti: ‘Perdono, Signore, a nome dell’umanità”.

Il messaggio di Valditara

Ecco il messaggio di oggi del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: “Nella ricorrenza del Giorno della Memoria, ricordiamo commossi le vittime della Shoah e rinnoviamo l’impegno a conservarne il ricordo affinché simili atrocità non si ripetano. L’educazione al rispetto di ogni persona e la promozione della dignità umana sono per noi un dovere verso le future generazioni”.

In occasione della Giornata della Memoria è stata inviata una nota alle scuole. “Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è da anni impegnato nel mantenere vivo il ricordo su quanto è accaduto, attraverso incontri, momenti comuni di approfondimento dei fatti e di riflessione, attività di formazione e adozione di bandi di concorso per permettere alle giovani generazioni di interiorizzare il valore della memoria anche ai fini della ‘costruzione’ della propria coscienza sociale. In allegato la nota inviata alle scuole al fine di favorire la riflessione in ordine alla ricorrenza nell’ottica della prosecuzione delle attività anche nel resto dell’anno scolastico”, questo un estratto.