Giorno della Memoria, torna “La scuola allo schermo”, un progetto Indire per docenti e famiglie: i film per ricordare la Shoah

In occasione del Giorno della Memoria, tornano le iniziative del progetto La scuola allo schermo, a cura di INDIRE, in cui viene proposta una rassegna di film che – a partire dalla memoria della Shoah – possa promuovere una riflessione sulla costruzione di una pace partendo dalla memoria del nostro passato storico, che non deve essere dimenticato. Nella sezione “Ricordare è un esercizio della memoria”, curata dalla ricercatrice INDIRE Francesca Caprino ed Elisabetta L’Innocente, sono disponibili delle risorse audiovisive libere per docenti, discenti e famiglie, che si aggiungono a quelle già selezionate negli anni precedenti e si accompagnano a materiali di approfondimento.

Giorno della Memoria, il filo conduttore di quest’anno

Il filo conduttore di questo anno è quindi il concetto di pace e la sua forza propulsiva. Nella sezione troviamo due versioni filmiche del romanzo “La Storia” di Elsa Morante: uno sceneggiato televisivo diretto nel 1986 da Luigi Comencini e l’omonima serie tv realizzata nel 2024 da Francesca Archibugi. Queste due opere saranno accompagnate dal biopic di Vanessa Roghi “In cerca di Elsa Morante. Storia di una scrittrice”, del 2021. A corredo di questo documentario sarà presentata un’intervista della ricercatrice INDIRE Pamela Giorgi all’autrice. La rassegna del 2024 si arricchisce anche di una risorsa poco conosciuta, il documentario “Memoria” diretto da Ruggero Gabbai, una produzione che ha coinvolto la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (www.cdec.it) basata sulle ricerche degli storici Marcello Pezzetti e Liliana Picciotto.

Una seconda sezione è dedicata al laboratorio “Testimoni di Pace”, che ospita un podcast realizzato dagli studenti del biennio dell’ITT Primo Levi di Sant’Egidio alla Vibrata di Teramo, in collaborazione con il giornalista Damiano Mazzoni, in cui viene raccontata la vicenda – attraverso fonti orali – di una sopravvissuta agli orrori della guerra e della deportazione.

Le diverse iniziative, dedicate alla Giornata della Memoria, vengono concluse da Pamela Giorgi in un dialogo con Elisabetta L’Innocente, docente di Lettere e co-autrice con la stessa Giorgi, de Conversazioni visive. Cine-Divagazioni ecosostenibili per una cultura di memoria e pace a scuola.

Le risorse online

Per approfondire:

Giornata della Memoria: https://piccolescuole.indire.it/iniziative/la-scuola-allo-schermo/memoria/#memoria

La scuola allo schermo: https://piccolescuole.indire.it/iniziative/la-scuola-allo-schermo/

Spazio INDIRE – La Scuola allo Schermo su RAI Cultura (sezione “Giornata della Memoria): https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaalloschermo

Mostra virtuale INDIRE A ottanta anni dalle leggi razziali del fascismo: https://mostrevirtuali.indire.it/mostra/a-ottanta-anni-dalle-leggi-razziali-del-fascismo-1938-2018-un-percorso-didattico/