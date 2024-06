L’influencer Giulia De Lellis: “Mi ero iscritta al classico, non sapevo cosa scegliere. Ero terribile, scappavo dalle ripetizioni”

L’influencer e imprenditrice Giulia De Lellis, 28 anni, che qualche settimana fa è stata ospite dell’università Bocconi per parlare del suo business, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui ha parlato ancora una volta della sua esperienza a scuola.

Giulia De Lellis: “Sono ancora in tempo per la laurea”

Ecco le sue parole: “Mi ero iscritta al liceo classico perché non sapevo che indirizzo scegliere, ma ero terribile in greco e latino. Mia mamma allora mi mandò a prendere ripetizioni da un’insegnante privata a Roma centro, ma ogni volta disertavo la seconda ora e la passavo nella libreria sotto casa sua a sfogliare libri di moda”.

“Fu l’insegnante a scoprirlo per prima e raccontarglielo. Mia mamma non mi disse nulla: il giorno dopo mi accompagnò a cambiare scuola e mi iscrisse all’istituto di moda e di arte a Nettuno, un sogno. Dopo il diploma, però, ero ancora più indecisa. Provai a fare test ovunque: medicina, psicologia, comunicazione. A un certo punto capii che avevo bisogno di prendermi del tempo per capire in che direzione andare”, ha aggiunto.

“Ho un sacco di parenti che ci sono laureati quando erano già grandi, anche a 70 anni. Questo mi fa pensare che sono ancora tempo”, ha concluso, affermando nuovamente di volere, magari un giorno, proseguire gli studi.

Giulia De Lellis alla Bocconi, la risposta alle critiche

“C’è stata un po’ di confusione. Siamo stati chiamati dalla Bocconi ed ero scioccata, sconvolta. Non me l’aspettavo. Sono stata chiamata per testimoniare come ho creato il mio brand, autofinanziato, dal nulla, e per raccontare come comunichiamo. Sono stati incuriositi dal nostro modo di comunicare. Non siamo ancora diventati un case study ma ci stiamo lavorando”, ha chiarito dopo che si è alzato un polverone.

“Non sono andata a raccontare il mio mestiere come beauty influencer, come si diventa influencer. Sono andata lì a raccontare la storia e la struttura del mio brand. Non sono andata ad insegnare nulla a nessuno anche perché ho talmente tante cose da imparare. Io volevo iscrivermi a medicina. Ho provato a fare il test di medicina. Ma non era per me”, ha aggiunto.