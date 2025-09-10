Gli studenti maggiorenni dovranno quest’anno farsi giustificare dai genitori assenze e ritardi, lo decide una scuola di Penne (Pescara): la norma non dice questo

Anche gli studenti che hanno compiuto 18 anni dovranno quest’anno farsi firmare dai genitori le giustificazioni per assenze, ritardi e uscite anticipate: accade nell’Istituto tecnico commerciale e per geometri Guglielmo Marconi di Penne, in provincia di Pescara, dove la dirigente scolastica, Angela Pizzi, ha esplicitato l’iniziativa attraverso una Circolare inviata in questi giorni a tutta la comunità educante.

La decisione, ripresa dal Fatto Quotidiano, ha fatto scoppiare la polemica, guidata da un gruppo di genitori che contesta alla preside l’incostituzionalità e l’illegittimità del provvedimento.

Prima di passare ad un esposto, scrive ancora il quotidiano, alcuni genitori avrebbero invitato la dirigente a tornare sui suoi passi ritirando la Circolare entro una settimana.

La normativa

In generale, la normativa prevede che gli studenti dai 18 anni d’età in poi diventano autonomi e responsabili: non devono quindi farsi giustificare le assenze.

Gli istituti scolastici, non a caso, spesso chiedono agli alunni maggiorenni solo di fare venire a conoscenza delle loro famiglie (attraverso mere comunicazioni, non giustificazioni) le assenze, le entrate o uscite anticipate prodotte a scuola (come pure le uscite didattiche, l’esito delle valutazioni dei compiti, delle interrogazioni e degli esiti degli scrutini): tuttavia, è bene sottolinearlo, si tratta di una vera e propria “presa visione”, non di certo di una giustificazione.

Tutt’altra faccenda è quando, invece, lo studente ha meno di 18 anni. Ma perché le famiglie devono giustificare le assenze dei figli minorenni da scuola? Di base, come previsto dall’art. 5 del decreto legislativo. n. 76 del 15 aprile 2005, i genitori degli alunni minori (o chi ne fa le veci) sono infatti “responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione”.

Dall’altra parte, si legge nello stesso decreto, vi è la responsabilità da parte del dirigente scolastico e dei docenti di verificare quotidianamente la corretta frequenza scolastica degli alunni.

Sul tema è intervenuta anche la Cassazione, che con la sentenza 33841 del 2007 ha specificato che “integra il reato di cui all’art. 731 c.p. la condotta di chi, investito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ometta di vigilare e controllare che il minore si rechi realmente a scuola per ricevere l’istruzione”. Ecco perchè le giustificazioni, quelle su libretto tradizionale cartaceo e quelle da realizzare tramite registro elettronico, sono un adempimento indispensabile da attuare.

L’azione di controllo ha ovviamente maggiore rilevanza quando l’età del minore è più bassa.