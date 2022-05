GPS 2022: requisiti, date e come iscriversi [VIDEO]

Con la pubblicazione dell’O.M. n. 112 del 6.05.2022 parte ufficialmente la procedura per l’aggiornamento biennale delle Graduatorie Provinciali di Supplenza di I e II fascia (GPS) e delle corrispondenti Graduatorie di Istituto (GI).

Quando

Gli aspiranti supplenti potranno presentare la domanda dalle ore 9 del 12 maggio 2022 alle ore 23.59 del 31 maggio 2022.

Cosa

Si può presentare istanza di nuovo inserimento, aggiornare e/o trasferire la domanda del 2020 oppure, se non si hanno nuovi titoli da dichiarare, confermare la propria iscrizione senza dover presentare istanza, tranne che per i titoli soggetti a scadenza.

Come

Si accede all’istanza “Graduatorie Provinciali e di Istituto di supplenza aa.ss. 2022/23 e 2023/24” sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul portale “Istanze Online” del Ministero dell’Istruzione.

Serve un’identità elettronica

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre è necessario essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Le due fasce delle GPS

Le GPS sono articolate in 2 fasce:

Prima fascia per chi è in possesso di: abilitazione per le Graduatorie dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado e personale educativo; specializzazione per le Graduatorie di sostegno. Seconda fascia per i non abilitati e non specializzati che non rientrano nella categoria precedente.

Abilitazione e/o specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022

È possibile accedere con riserva in caso di abilitazione/specializzazione sul sostegno conseguita dopo il termine del 31 maggio, da confermare con apposita ulteriore istanza entro il prossimo 20 luglio.

Dichiarazione dei servizi

È possibile dichiarare servizi il cui termine vada oltre la scadenza di presentazione delle istanze. Questo consente anche di iscriversi con riserva nelle GPS di II fascia di sostegno nel caso in cui tale servizio rappresenti la terza annualità di almeno 180 giorni di servizio sul sostegno.

Iscrizione alle graduatorie di istituto

Nella stessa istanza è possibile inserire le sedi per l’iscrizione nelle GI di seconda e terza fascia.

A cosa servono le GPS e le graduatorie di istituto

Le GPS e le GI sono utilizzate per coprire le supplenze:

fino al 31 agosto (GPS);

fino al termine delle attività didattiche (GPS);

fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio (GI).

Conferimento delle supplenze

Dall’a.s. 2022/23 le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e temporanee saranno completamente digitalizzate.

Alcuni requisiti generali

a) cittadinanza italiana,

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2022;

c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza.