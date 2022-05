Gps 2022: requisiti per partecipare e valutazione dei titoli – DIRETTA lunedì 16 maggio, ore 16.30

Torna l’appuntamento di Tecnica risponde Live con le Gps. Ad aiutare gli aspiranti docenti nella compilazione della domanda di inserimento/aggiornamento/trasferimento saranno stavolta Roberta Vannini, segretaria regionale Uil scuola Campania e Alessandro Giuliani, direttore della Tecnica della Scuola.

Al centro dell’appuntamento di supporto ai docenti la questione dei requisiti di partecipazione e dei titoli valutabili.

E i requisiti generali?

Requisiti generali

a) cittadinanza italiana,

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2022;

c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

d) posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato ai sensi dell’articolo 2, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

e) per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.

Condizioni ostative

Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto:

a) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell’articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;

d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell’articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;

e) coloro che siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;

f) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;

h) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

i) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

