GPS 2024/2025: presentazione della domanda per la scelta delle 150 sedi

I docenti che hanno presentato la domanda per essere inseriti nelle GPS e quelli che hanno aggiornato la loro posizione nelle GAE, sono in attesa di presentare la domanda con la quale scegliere, nell’ambito della stessa provincia, le 150 sedi per le relative supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Quando presentare la domanda

Mentre per le supplenze brevi, le 20 scuole sono già state indicate all’atto della presentazione della domanda per l’inserimento in GPS; per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche bisogna aspettare la pubblicazione delle graduatorie GPS 2024/2026 e, a seguito della nota ministeriale, che presumibilmente dovrebbe essere emanata entro la fine di luglio e i primi di agosto 2024 e presentare la domanda per la scelta delle 150 sedi.

Conoscenza delle sedi vacanti

Purtroppo anche quest’anno la scelta delle sedi sarà al buio, per cui e conveniente non tralasciare alcuna sede anche quelle che si pensano coperte da titolare nella misura in cui potrebbero liberarsi a seguito della procedura prevista per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Mancata presentazione domanda 150 sedi

E’ opportuno ricordare che la mancata presentazione della domanda con l’indicazione delle 150 sedi per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, è considerata rinuncia.

Tipologie di supplenze

• Supplenze annuali su posti vacanti e disponibili che si prevede rimangano tali per tutto l’anno scolastico, il contratto decorre dal giorno dell’assunzione in servizio fino al 31 agosto;

• Supplenze temporanee per la copertura di posti non vacanti ma di fatto disponibili, il contratto decorre dal giorno dell’assunzione in servizio sino al termine delle attività didattiche;

• Supplenze temporanee, il contratto decorre dal giorno dell’assunzione in servizio fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Graduatorie utilizzate per le supplenze

Per l’attribuzione delle supplenze annuali fino al 31 agosto dell’anno di riferimento e per le supplenze fino al termine delle attività didattiche sono utilizzate le GAE, esaurite le quali si procede con le GPS e successivamente, in caso di esaurimento o incapienza delle GPS si procede con le graduatorie d’istituto.

Chi individua gli aventi diritto

Nell’attribuzione delle supplenze fino al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche provvede il Responsabile dell’UST di competenza utilizzando, le graduatorie GAE e GPS; mentre per le supplenze temporanee provvede il Dirigente Scolastico utilizzando le graduatorie d’istituto.