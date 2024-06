GPS 2024/26, come indicare il voto in decimali: nuova faq del Ministero

Mancano pochi giorni alla scadenza, inizialmente fissata al 10 giugno, e successivamente prorogata al 24 giugno per la presentaizone delle domande per chiedere l’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

Ogni docente potrà iscriversi alle GPS per una sola provincia ma per più insegnamenti.

Le GPS avranno validità biennale e conterranno due fasce di appartenenza.

Il sistema è completamente digitalizzato.

Come indicare il voto in decimali

Nella compilazione dell’istanza è necessario porre attenzione all’esatta indicazione ei voti.

In proposito, il Ministero ha pubblicato la faq n. 66:

Mi sono abilitata attraverso il percorso di cui al DPCM 4 agosto 2023, con una votazione pari a 7,5 su 10. Stando a quanto riportato nelle tabelle di valutazione, in caso di voti decimali gli stessi vanno arrotondati per eccesso laddove il decimale sia pari o superiore allo 0,50. Nel caso specifico, quindi, dovrei inserire 8/10 quale punteggio da convertire nel relativo voto in centesimi? In tal caso, però, in fase di conversione mi verrebbe attribuito un punteggio maggiore di quello che mi spetterebbe.

Il voto deve essere riportato come effettivamente conseguito con riferimento alla base (ad esempio 8.5/10; 26.4/30) senza alcun arrotondamento, avendo l’accortezza di inserire un punto prima del decimale, anziché la virgola; per i punteggi espressi con base diversa da cento il sistema calcolerà la conversione in centesimi, applicando l’arrotondamento dell’eventuale decimale secondo la regola prevista nella tabella di valutazione (“Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50”).

