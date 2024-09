GPS 2024, migliaia di nomine in arrivo. I riscontri sulle nomine già fatte – DIRETTA ore 16,00

Nei giorni scorsi sono arrivate le nomine di supplenza con lo scorrimento corposo delle GPS per l’anno scolastico 2024-2025. Province come Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Verbanio-Cusio-Ossola, Varese, Sondrio , Milano, Torino, Brescia, Monza, Lecco, Bergamo, Como, Pavia, Lodi, Cuneo, Biella, Chieti, Pescara, L’Aquila, Teramo, Perugia, Terni, Pordenone, Trieste, Gorizia, hanno già pubblicato i bollettini delle prime nomine.

Tantissimi i posti di sostegno assegnati

Numerosissimi i posti di sostegno assegnati in alcune province. Per fare un esempio in una provincia piccolina del Piemonte come Asti: per sostegno secondaria di secondo grado hanno assegnato da GPS ben 119 posti: 37 posti agli specializzati di prima fascia, 70 posti ai non specializzati ma con almeno tre anni di sostegno e 12 posti dalle graduatoria incrociate. Per ADMM invece sempre ad Asti hanno dato un solo posto alla prima fascia, 68 posti alla seconda fascia e 24 posti alle graduatorie incrociate. Per ADEE 2 posti prima fascia, 100 posti seconda fascia e 91 posti da graduatorie incrociate; ADAA 28 posti seconda fascia e 14 posti da graduatorie incrociate. Nella provincia di Varese ADAA esaurita la prima fascia sostegno, anche la seconda fascia sostegno esaurita e si è arrivati alle graduatori incrociate, stessa cosa per ADEE dove già con il primo bollettino si è esaurita prima e seconda fascia e l’ultimo dei nominati dalle graduatorie incrociate si trova alla posizione 1263. Sempre nella provincia di Varese per ADMM si registra l’esaurimento della prima e seconda fascia, lo scorrimento delle graduatorie incrociate fino alla posizione 3945. Infine per ADSS nella provincia di Varese si è arrivati alla posizione 541 della prima fascia.

Riscontri e prossime nomine

Quali sono i riscontri avuti sulle nomine già effettuate? Una volta ricevuta la nomina, cosa accade se non si assume servizio? Come avviene la nomina da GPS e come quella da Graduatorie d’Istituto? È possibile il differimento della presa di servizio dopo avere ricevuto la nomina? Quando avverranno le prossime nomine?

