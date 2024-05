Gps 2024, tutte le novità dell’ordinanza e come presentare l’istanza – Rivedi la Diretta

Gps 2024, tutte le novità dell’ordinanza e come presentare l’istanza – Rivedi...

Fino alle ore 23,59 del 10 giugno 2024 gli aspiranti all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle GPS potranno accedere all’istanza “Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2024/25 e 2025/26 sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per la compilazione si accede al Portale Unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Allo scopo, è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) oltre ad essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza “.

Dell’ordinanza ministeriale n.88 relativa alle Gps, della compilazione della domanda e di tanto altro abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live, di oggi, venerdì 24 maggio, alle ore 14,30. Ospite Serena Morando del Centro Nazionale Flc Cgil. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Le risposte della diretta

(28:00) Sto per conseguire abilitazione 30 cfu . Il titolo va inserito in tab 7-b1 come titolo ulteriore adss?

(34:30) Vorrei sapere se una Ecdl conseguita nel 2007 è ancora valida e può dare 0,50 punti

(34:50) Potrà esserci la possibilità di far valere gli anni di servizio fatti su EEEM come punteggio specifico nelle cdc A048 e A049? Quindi la seconda fascia EEEM per intenderci

(36:10) Legge 68, attualmente devo dichiarare che non sono iscritta perché sto lavorando come docente. come compilare la domanda?

(38:00) accedo con due diplomi diversi a classi diverse ITP. Alternandoli posso inserirli come titolo ulteriore di pari livello?

(38:40) ​​Tfa estero in attesa di riconoscimento con una preselettiva non programmata potrò inserire il punteggio della preselettiva e il voto di uscita di 9.67/10 potrò utilizzare anche il voto di uscita nelle Gps?

(40:30) Sono insegnante di sostegno e sto completando l’abilitazione su CDC, poiché quest’anno in GPS insieme all’abilitazione o se invece non potrò inserirlo come parrebbe dalla tabella titoli

(43:30) Cosa prevede il nuovo decreto scuola, con i nuovi percorsi Indire che si affiancheranno al Tfa sostegno?

(44:50) Ho la laurea in storia dell’arte A054. Ho fatto un master prendendomi i crediti per accedere alla classe di concorso di italiano e storia. potrò inserirmi in II fascia per italiano e storia?

(46:25) Cosa prevede la nuova ordinanza per i titoli esteri?

(47:40) È possibile allegare un’autocertificazione per il servizio civile universale o è necessario l’attestato? Perché devo attendere 2/3 mesi per averlo

(48:30) Sino ad ora ho fatto due anni di sostegno alle medie da graduatoria incrociata. Come e dove inserisco il servizio? va inserito su tutte le mie CDC, ac24-ac25-ab25? o su una sola?

(49:35) Cosa vuol dire indicare cdc su cui far valere il punteggio quando si caricano i servizi dello scorso biennio? Potrei mai far valere il punteggio maturato su cdc diversa da quella in cui ho lavorato?

(51:25) Punto D titoli di preferenza: sul lodevole servizio prestato.. è da flaggare?

(53:10) Posso inserirmi in seconda fascia sostegno avendo tre anni di servizio da graduatorie d’istituto avendo comunque preso la specializzazione l’anno scorso?

(54:20) Nella sezione importa servizi mi compare anche la data 01.06.2022 – 30.06.2022, cioè la prosecuzione della scadenza del 31.05.2022, cioè il biennio precedente. Devo inserirla?

(55:20) Il servizio in scuola privata, non paritaria, ma centro studi privato preparazione privatisti, non legalmente riconosciuto, vale 6 punti? Su tipologia di servizio, quale lettera devo scegliere?

(56:40) Nel sud Italia non si lavora con il Tfa sostegno nella secondaria di secondo grado è possibile un consiglio nella scelta della provincia?

(58:20) Riguardo al servizio specifico e aspecifico, come viene riportato nelle GPS il punteggio nelle singole cdc avendo espletato con titolo di accesso LM47 un intero anno di insegnamento di EEEM

(59:40) È normale che entrando in istanze online non vedo la precedente graduatoria delle Gps e leggo “Aspirante non presente nelle graduatorie provinciali di supplenza”

(1:02:00) Ho sempre lavorato con MAD alla primaria ma mi inserirò in Gps per inglese (medie e superiori). Ho anche fatto sostegno nei centri di formazione professionale della regione. Questo da punteggio?

