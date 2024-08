Gps 2024, tutto pronto per le prime convocazioni e gli incarichi – DIRETTA ore 16,00

Completata la fase delle assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo l’amministrazione procede all’immissione in ruolo dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi del 2016 e del 2018 per proseguire, ove le suddette graduatorie fossero esaurite, con i docenti regolarmente iscritti nelle GAE e nelle GPS.

Sostegno Mini Call veloce

La normativa ha previsto, esclusivamente per i docenti di sostegno inseriti in prima fascia GPS, di poter usufruire della “mini Call veloce” al fine dell’immissione in ruolo in una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza.

Conferimento incarico a tempo determinato

Fra la fine di agosto e i primi di settembre, gli UST, procedono al conferimento degli incarichi a tempo determinato sui posti disponibili e vacanti ai docenti inseriti in GAE e in prima fascia GPS in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno.

Posti disponibili per le supplenze

Fra qualche giorno, gli uffici scolastici provinciali, pubblicheranno i posti disponibili dopo la mobilità annuale per gli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche. In alcune province del nord Italia, per effetto di uno svuotamento di massa per le assegnazioni provvisorie sui posti di sostegno del sud Italia ( Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia), ci saranno migliaia di posti da occupare tramite le GPS, anche perché le GaE sono esaurite quasi per tutte le classi di concorso. Nelle regioni del sud residuano alcune decine di posti di sostegno per singola provincia e ci dovrebbero essere pochi posti per provincia per le classi di concorso della scuola secondaria. Più complicato al sud è ricevere una supplenza da GPS sull’infanzia AAAA e la scuola primaria EEEE, per una carenza di posti e per la presenza ancora massiccia di aspiranti presenti nelle GaE.

Prime convocazioni per le supplenze

Le prime convocazioni per le GaE e le GPS dovrebbero avvenire tra il 30 e il 31 agosto nella migliore dell’ipotesi, in alcune province si arriverà ad avere il primo bollettino delle supplenze da GaE e GPS, verso il 4 o 5 settembre.

Si tratta di bollettini generati dal sistema informatizzato per gli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche. In buona sostanza l’algoritmo, sulla base delle disponibilità delle cattedre annuali, delle cattedre fino al termine delle attività didattiche e degli spezzoni, ma anche sulla base delle preferenze espresse nell’istanza delle scelte delle cosiddette “150 preferenze”, elaborerà il bollettino degli esiti delle prime convocazioni.

La diretta della Tecnica risponde live

Delle convocazioni, degli incarichi e delle procedure in vista del nuovo anno scolastico parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 28 agosto alle ore 16,00, con gli esperti di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara e prof. Salvatore Pappalardo. Diretta visibile come sempre sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

