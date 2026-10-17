GPS, graduatorie d’istituto e interpelli: come si ottiene la prima supplenza da insegnante?

Per ottenere una supplenza, soprattutto la prima supplenza, bisogna avere l’accortezza di inserirsi nelle graduatorie GPS, in quelle di Istituto e di controllare gli Interpelli che potrebbero essere emanati in tutte le province di Italia. Solo attraverso queste modalità sarà possibile ottenere la supplenza da insegnante tanto agognata.

Come inserirsi in GPS

Una delle possibilità per fare supplenze è quella di inserirsi nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), che si rinnovano ogni due anni e durano per un intero biennio scolastico. L’ultimo aggiornamento è stato per il biennio2026-2028. Si è otuta scegliere una sola provincia di inserimento per tutte le classi di concorso per cui si ha titolo di accedere, per cui le GPS, oltre all’aggiornamento/trasferimento di provincia di coloro che erano già inseriti, possono prevedere un nuovo inserimento per chi ha il titolo di accesso per entrare in una seconda fascia o se è abilitato addirittura in prima fascia. La seconda fascia si entra con il titolo del diploma della laurea del diploma di laurea con i crediti formativi CFU e integrativi per come previsto dal DPR 19 del 2016 e sue successive modifiche e si entra in seconda fascia, ma si può entrare anche in prima fascia se si ha o abilitazione per la classe comune e dunque per il posto normale o specializzazione per il sostegno.

Le GPS prevedono quindi nuovo inserimento o l’aggiornamento oppure anche il trasferimento oltre che l’aggiornamento. Sono graduatorie importanti, ma non si entra in ruolo con le GPS per i posti comuni. Solo per le GPS sostegno di prima fascia è prevista la possibilità dell’inserimento in ruolo. La domanda di inserimento si produce sempre tramite piattaforma telematica del MIM che ha consentito, tra il 23 febbraio e il 16 marzo 2026, l’inserimento per via telematica alle GPS 2026-2028 per ottenere supplenze per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.

Verso febbraio/marzo 2028 ci sarà sicuramente l’opportunità di nuovi inserimenti per le GPS 2028-2030, quindi coloro che non sono ancora inseriti nelle GPS, lo potranno essere a partire dal prossimo biennio.

Graduatorie di Istituto per le supplenze

Le domande per scegliere di entrare nelle Graduatorie di Istituto e di indicare le sedi scolastiche in cui si intende ottenere una supplenza, si presentano contestualmente alle domande di inserimento in GPS e nello stesso modulo di domanda telematica. Per l’inserimento in GI c’è proprio una sezione dedicata all’interno del modulo di compilazione di aggiornamento/trasferimento o nuovo inserimento delle GPS. Per cui le sedi scolastiche sono scelte nella medesima provincia di inserimento delle GPS.

Le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce, sono utilizzate per il conferimento delle supplenze temporanee o per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche nel caso in cui ci sia esaurimento o incapienza delle GAE e delle GPS.

Le fasce sono così costituite: Prima fascia : Comprende gli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi.

: Comprende gli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi. Seconda fascia : Comprende gli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS.

: Comprende gli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS. Terza fascia: Comprende gli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS. Inclusione nelle graduatorie di istituto: L’inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia è disposta in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel modello di scelta delle sedi.

In tal caso si viene contattati dal dirigente scolastico per le convocazioni delle supplenze da Graduatorie di Istituto.

Interpelli per le supplenze

Gli interpelli per le supplenze sono dei bandi pubblici che le scuole fanno quando sono esaurite le graduatorie GPS, GAE, graduatorie degli istituti interne, graduatorie delle scuole vicinorie e quindi non c’è la possibilità di avere un supplente. Allora, la scuola può fare un bando aperto a livello nazionale, pubblicizzandolo nei siti degli uffici scolastici provinciali della propria provincia, ma anche delle province del Sud, per esempio, fare dei bandi per richiedere così curriculum vitae di un docente che ha i titoli per poter insegnare quella disciplina.

Per cui se per esempio nella provincia di Torino serve un docente di matematica e fisica, perché sono esaurite tutte le graduatorie di quella provincia in matematica e fisica, sono esaurite le graduatorie d’istituto di questa scuola e delle scuole viciniori, allora un dirigente ha l’obbligo di fare un bando di ricerca di docenti di matematica e fisica e poi valutare attraverso una graduatoria che viene fatta, potrebbe avere lo stesso stile di valutazione dei titoli e dei servizi delle graduatorie GPS, privilegiando chiaramente chi ha l’abilitazione all’insegnamento prima di chi ha solo il titolo di laurea, dunque facendo una sorta di GPS di prima fascia e GPS di seconda fascia, farla scorrere per trovare il professionista, il docente più idoneo all’insegnamento della matematica e fisica per quel bando pubblico, dunque per quell’interpello.

Mentre una volta c’erano le così chiamate MAD, dove era il docente che si proponeva alle scuole, adesso la questione si è capovolta, sono le scuole che fanno interpelli, fanno avvisi pubblici per chiedere di aderire ai docenti per poter dare poi l’incarico, per cui molti docenti del Sud che non hanno trovato collocamento nei primi bollettini di settembre nelle proprie province, potrebbero anche aderire ad avvisi pubblici che sicuramente nei prossimi giorni saranno proclamati nei siti istituzionali degli uffici scolastici provinciali. È utile ricordare che nei siti scolastici provinciali sono create delle sezioni ad hoc che si chiamano “sezione interpello”, dove si inseriscono tutti gli interpelli nazionali per la ricerca di docenza e non solo, perché questo vale anche per il personale ATA.