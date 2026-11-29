Le modifiche introdotte dal D.M. 214 del 6 novembre 2026 alle tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi docenti consentono di valorizzare maggiormente l’esperienza professionale e alcuni titoli accademici e culturali dei candidati.
Rimane invariato il limite massimo di 50 punti complessivi attribuibili ai titoli.
Qualora la somma dei punteggi spettanti sia superiore a tale soglia, il punteggio viene ricondotto al limite massimo.
Tra i principali titoli valutabili, secondo le condizioni previste dalle rispettive tabelle, figurano:
|Titolo
|Punteggio
|Votazione del titolo di accesso
|Fino a 12,50
|Abilitazione tramite Scienze della formazione primaria
|18,75 aggiuntivi
|Abilitazione della secondaria tramite percorso selettivo
|12,50 aggiuntivi
|Altri percorsi abilitanti della secondaria
|5 aggiuntivi
|Specializzazione sul sostegno nei casi previsti dalla tabella
|12,50 aggiuntivi
|Precedente concorso ordinario superato
|15
|Dottorato di ricerca
|14
|Abilitazione scientifica nazionale
|15
|Assegno di ricerca
|13
|Certificazione linguistica C1
|3,75
|Certificazione linguistica C2
|5
|Specializzazione in italiano L2
|3,75
|Annualità di servizio specifico valutabile
|3
Vediamo alcune possibili combinazioni di titoli che consentono di raggiungere il punteggio massimo.
Esempio 1 – Docente della secondaria abilitato con servizio
|Titolo
|Punti
|Votazione del titolo di accesso: 100/100
|12,50
|Abilitazione conseguita attraverso percorso selettivo
|12,50
|7 annualità di servizio specifico
|21
|Certificazione linguistica C2
|5
|Totale maturato
|51
|Punteggio riconosciuto
|50
Esempio 2 – Docente con precedente concorso superato
|Titolo
|Punti
|Votazione del titolo di accesso: 100/100
|12,50
|Abilitazione conseguita attraverso procedura selettiva
|12,50
|Precedente concorso ordinario superato per la specifica classe e grado
|15
|3 annualità di servizio specifico
|9
|Certificazione linguistica C1
|3,75
|Totale maturato
|52,75
|Punteggio riconosciuto
|50
Esempio 3 – Docente specializzato sul sostegno
|Titolo
|Punti
|Voto di specializzazione: 100/100
|12,50
|Punteggio aggiuntivo per la specializzazione
|12,50
|7 annualità di servizio specifico sul sostegno
|21
|Certificazione linguistica C2
|5
|Totale maturato
|51
|Punteggio riconosciuto
|50
Esempio 4 – Docente della scuola primaria
|Titolo
|Punti
|Laurea in Scienze della formazione primaria con il massimo dei voti
|12,50
|Punteggio aggiuntivo per l’abilitazione
|18,75
|5 annualità di servizio specifico
|15
|Certificazione linguistica C2
|5
|Totale maturato
|51,25
|Punteggio riconosciuto
|50
Esempio 5 – Docente della secondaria con dottorato di ricerca
|Titolo
|Punti
|Votazione del titolo di accesso: 100/100
|12,50
|Abilitazione conseguita attraverso percorso selettivo
|12,50
|Dottorato di ricerca
|14
|2 annualità di servizio specifico
|6
|Certificazione linguistica C2
|5
|Totale maturato
|50
|Punteggio riconosciuto
|50
Gli esempi riportati hanno carattere indicativo. Il punteggio effettivamente spettante dipende dalla tipologia di procedura concorsuale, dalla specificità dei titoli posseduti, dalle condizioni di valutabilità del servizio e dagli eventuali limiti di cumulabilità previsti dalle tabelle ministeriali.
Per effettuare il calcolo occorre quindi consultare l’Allegato 2 al D.M. 214/2026 per la scuola secondaria oppure l’Allegato 2-bis per la scuola dell’infanzia e primaria.