GPS prima fascia sostegno: assunzioni in ruolo e procedura mini call veloce.

Il decreto ministeriale n° 111 del 6 giugno 2024 ha disposto che la procedura prevista dal comma 5 dell’art. 5 del decreto 44/2023, si applichi fino al 31 dicembre del 2025 consentendo la nomina in ruolo dei docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS sostegno.

Assunzioni a.s. 2024/2025

In virtù dei quando disposto dal decreto 111/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuavano dopo le immissioni in ruolo dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi, sono assegnati con contratto a tempo determinato, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS sostegno per il biennio 2024/2026.

Procedura

Completate le operazioni d’immissione in ruolo dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito e prima di procedere alle nomine delle supplenze, si provvede alla copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili, nei limiti del contingente autorizzato, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno.

Provincia d’iscrizione

L’assegnazione del posto con contratto a tempo determinato è disposta esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente è iscritto. Fermo restante che gli USR possono procedere a eventuali scorrimenti in caso di rinuncia da parte degli aspiranti individuati.

Mini call veloce

Qualora dovessero residuare posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno che, avendo partecipato alla procedura e non essendo risultati rinunciatari, non siano stati destinatari di proposta di assunzione si applica la procedura della mini call veloce.

Mini call veloce

La mini call veloce consiste nella possibilità che è offerta ai docenti inseriti nella GPS prima fascia, prima dell’avvio dell’anno scolastico, di poter presentare domanda al fine dell’immissione in ruolo per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza.