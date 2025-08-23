Gps, punti per certificazioni linguistiche: i corsi British Institutes per inglese B2, C1 e C2

Nel panorama educativo odierno, in costante evoluzione, l’aggiornamento e la valorizzazione delle competenze professionali rappresentano pilastri fondamentali per ogni docente. La padronanza di una lingua straniera, in particolare l’inglese, non è più un semplice vantaggio, ma un requisito chiave per avanzare nella carriera, aprire nuove opportunità e rafforzare il proprio profilo professionale. La ricerca di certificazioni linguistiche ufficiali, riconosciute a livello ministeriale, risponde proprio a questa esigenza, offrendo un percorso chiaro per il riconoscimento delle proprie abilità e l’ottenimento di preziosi punteggi.

La Tecnica della Scuola, in collaborazione con British Institutes, propone tre certificazioni di inglese ESOL.

La certificazione d’inglese livello B2

Per chi desidera un punto di partenza solido o cerca un riconoscimento ufficiale delle proprie competenze linguistiche a un livello intermedio-avanzato (B2), esistono percorsi che offrono vantaggi immediati e concreti. Anche questa certificazione è ufficialmente riconosciuta dal MIM ed è utile per gli stessi scopi professionali e accademici: graduatorie docenti, concorsi pubblici, CFU universitari e crediti scolastici.

La modalità d’esame è 100% online con supervisione live da remoto, garantendo massima flessibilità nella scelta della data, dal lunedì al venerdì.

Il certificato ottenuto è senza scadenza, assicurando un valore duraturo nel tempo. Questo livello di certificazione attribuisce 3 punti nelle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS). L’esame valuta tutte e cinque le abilità linguistiche fondamentali: ascolto, uso dell’inglese, lettura, scrittura e conversazione, con la parte orale svolta in diretta con un esaminatore. I risultati sono disponibili entro 30 giorni lavorativi. Il costo per accedere a questa certificazione è di 350 euro.

La certificazione d’inglese livello C1

Un’opzione che offre un equilibrio tra un’alta competenza linguistica e un significativo impatto sui punteggi è la certificazione di livello avanzato (C1). Anche in questo caso, la certificazione è riconosciuta dal MIM e si rivela preziosa per graduatorie docenti, concorsi pubblici, CFU universitari e crediti scolastici.

La sua natura totalmente online, con supervisione remota in tempo reale, permette ai docenti di organizzare l’esame con la massima comodità, scegliendo la data più opportuna tra quelle disponibili dal lunedì al venerdì. Anche per questo livello, il certificato non ha scadenza, garantendo un investimento a lungo termine.

In termini di punteggio, la certificazione C1 apporta 4 punti nelle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) e 1,5 punti. L’esame valuta, come per gli altri livelli, tutte le cinque abilità linguistiche: ascolto, uso dell’inglese, lettura, scrittura e conversazione, con la prova orale svolta in diretta online con un esaminatore. I risultati sono accessibili entro 30 giorni lavorativi. Il costo per questo livello di certificazione è di 400 euro.

La certificazione d’inglese livello C2

Le opportunità di certificazione linguistica si adattano a diverse ambizioni professionali, offrendo percorsi che garantiscono un significativo impatto sulla progressione di carriera. Per i docenti che puntano al massimo riconoscimento, esiste una certificazione che attesta il livello più elevato di competenza linguistica (C2). Questa certificazione è ufficialmente riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ed è particolarmente utile per le graduatorie docenti, i concorsi pubblici, l’ottenimento di CFU universitari e crediti scolastici.

Sostenere l’esame è estremamente flessibile e comodo, essendo interamente online con supervisione dal vivo da remoto. Offre la possibilità di scegliere la data più adatta tra quelle disponibili dal lunedì al venerdì, con la garanzia di un certificato senza scadenza. In termini di punteggio, questa certificazione garantisce ben 6 punti nelle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS). L’esame copre tutte le cinque abilità linguistiche: ascolto, uso dell’inglese, lettura, scrittura e conversazione, quest’ultima svolta in diretta online con un esaminatore. I risultati sono disponibili entro 30 giorni lavorativi. Il costo associato a questo livello di certificazione è di 450 euro.

Affrontare un percorso di certificazione linguistica significa non solo arricchire il proprio bagaglio di competenze, ma anche investire concretamente nel proprio futuro professionale, assicurandosi un riconoscimento ufficiale e tangibile nel mondo dell’istruzione.