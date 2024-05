Graduatoria GPS 2024/26, come fare domanda? La guida per i docenti

Pubblicata l’ordinanza ministeriale 88 del 16 maggio 2024 per la compilazione della domanda GPS 2024/26. Dalle indicazioni estrapolate dall’OM, ecco i punti da conoscere per la presentazione delle istanze:

Presentazione della domanda: La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite le procedure informatizzate per una sola provincia​​. Le domande si potranno presentare dalle 12.00 di lunedì 20 maggio alle 23.59 di sabato 10 giugno.

Per la compilazione si accede al Portale Unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it. Allo scopo, è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) oltre ad essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

TITOLI VALUTABILI

Titoli valutabili I fascia scuola dell’infanzia e primaria

Titoli valutabili II fascia scuola dell’infanzia e primaria

Titoli valutabili I fascia scuola secondaria

Titoli valutabili II fascia scuola secondaria

Titoli valutabili I fascia ITP

Titoli valutabili II fascia ITP

Titoli valutabili I fascia sostegno

Titoli valutabili II fascia sostegno

Titoli valutabili I fascia personale educativo

Titoli valutabili II fascia personale educativo

