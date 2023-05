Graduatorie 24 mesi ATA, proroga invio domande al 25 maggio: i titoli devono comunque essere posseduti al 18 maggio

Abbiamo già dato notizia della proroga al 25 maggio per l’invio delle istanze di aggiornamento e integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali dell’area A e B del personale ATA (cd. graduatorie 24 mesi ATA).

La proroga è stata disposta a seguito delle richieste pervenute dai territori colpiti dalla recente emergenza metereologica che ha colpito l’Emilia-Romagna.

Con successiva nota 30809 del 19 maggio il MIM ha ulteriormente precisato che la proroga dei termini per la presentazione delle istanze non coinvolge anche i titoli dichiarabili e presentabili dai candidati, per i quali restano fermi i termini originariamente previsti dai bandi di concorso. Quindi, la data di riferimento resta il 18 maggio.

LA NOTA