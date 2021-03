Graduatorie Ata: guida alla compilazione della domanda [VIDEO TUTORIAL]

Da lunedì 22 marzo sono aperte le iscrizioni per l’inserimento o l’aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di supplenza per il personale Ata.

La procedura è regolata dal decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, n. 480, e trasmesso con nota 9256 del 18 marzo 2021, contiene tutte le indicazioni.

Alla domanda per l’inserimento o l’aggiornamento delle graduatorie per il personale Ata, valida per il triennio 2021/23 e alla quale si potrà aderire fino al 22 aprile sul portale Istanze Online, sarebbero interessate oltre due milioni di persone.

La Tecnica della Scuola ha ideato una serie di tutorial per guidare i lettori passo dopo passo alla compilazione della domanda in maniera corretta.

Nella diretta di mercoledì 24 marzo, gli esperti hanno risposto alle domande dei lettori sulla compilazione della domanda.

Come si presenta la domanda

In particolare, le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento e di depennamento devono essere prodotte, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Al riguardo, si ricorda che le credenziali dell’area riservata del portale Ministeriale potranno essere utilizzate per la presentazione della domanda purchè siano state rilasciate entro il 28 febbraio 2021.

Quali profili riguarda

L’aggiornamento riguarda i profili professionali di:

collaboratori scolastici

assistenti amministrativi

assistenti tecnici

guardarobieri

infermieri

cuochi

addetti all’azienda agraria.

