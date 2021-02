Graduatorie ATA, infermiere e guardarobiere: requisiti per presentare domanda

Siamo ancora in attesa della pubblicazione del bando riguardante l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

Innanzitutto, ricordiamo che le graduatorie d’istituto di terza fascia vengono utilizzate dalle scuole per l’assunzione dei supplenti in sostituzione del personale assente.

Le domande, quest’anno, potranno essere presentate unicamente tramite Istanze online, ma per l’accreditamento sul portale e la rigenerazione del codice personale, sarà necessario il riconoscimento fisico dei candidati nelle segreterie scolastiche.

Le istanze per le graduatorie riguardano, in particolare, le seguenti figure:

collaboratore scolastico

assistente amministrativo

assistente tecnico

addetto all’azienda agraria

guardarobiere

infermiere

cuoco.

Vediamo in particolare quali requisiti sono necessario per presentare domanda come guardarobiere e infermiere.

Guardarobiere

La figura professionale del guardarobiere opera presso i convitti e gli educandati e si occupa della conservazione e della custodia del corredo degli alunni.

Per il suddetto profilo è richiesto il diploma di qualifica professionale di operatore di alta moda.

Infermiere

Si tratta di una figura professionale che opera presso i convitti e gli educandati occupandosi della salute degli ospiti di tali istituti. Per il suddetto profilo è richiesto il diploma di laurea.