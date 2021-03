Graduatorie Ata: scopri se il tuo titolo è valutabile [VIDEO TUTORIAL]

Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA vengono utilizzate dalle scuole per coprire le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Quelle che si stanno aggiornando in questo periodo serviranno dall’a.s. 2021/22 all’a.s. 2023/2024.

Per poter accedere a queste graduatorie, è necessario presentare domanda on-line, attraverso il portale POLIS del Ministero dell’Istruzione, entro il 22 aprile 2021. Ovviamente è necessario essere in possesso dei requisiti richiesti per i vari profili professionali, ai sensi del D.M. n. 50/2021.

Ci si può candidare per diversi profili:

collaboratori scolastici

assistenti amministrativi

assistenti tecnici

guardarobieri

infermieri

cuochi

addetti all’azienda agraria.

Si può presentare domanda anche per più profili.

