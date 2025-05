Graduatorie di merito, Pittoni: “Nessuna bocciatura, la misura è prevista con il decreto scuola”

“Non c’è alcuna bocciatura del progetto di ripristino delle graduatorie di merito nei concorsi per i docenti”: lo scrive sulla sua pagina Facebook il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato.

“Nel decreto PA, appena approvato in via definitiva – spiega Pittoni – la proposta non é passata semplicemente perché l’operazione è affidata al decreto Scuola ancora in discussione, ma col via libera alle graduatorie di merito già concordato con la Commissione europea dopo mesi di confronto. Il meccanismo consentirà di ridurre i tempi dell’obiettivo 70mila assunzioni Pnrr, così da recuperare in anticipo i margini di manovra necessari al ministero per velocizzare lo svuotamento delle tante graduatorie”.