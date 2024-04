Graduatorie d’istituto docenti, per la provincia di Trento domande fino al 13 maggio per il triennio 2024/2027

Graduatorie d’istituto docenti, per la provincia di Trento domande fino al 13...

Sono aperti da ieri, 11 aprile, i termini per la presentazione delle istanze per l’inserimento nelle graduatorie di istituto del personale docente della provincia di Trenot per il triennio 2024/2027.

Le graduatorie d’istituto sono composte esclusivamente dai docenti che presentano la “Domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per il triennio scolastico 2024/2027” entro le ore 14 del 13 maggio 2024.

I Dirigenti delle istituzioni scolastiche formano le graduatorie d’istituto relative agli insegnamenti effettivamente impartiti nelle istituzioni scolastiche cui sono preposti.

Le graduatorie d’istituto sono articolate in tre FASCE:

I fascia

II fascia

III fascia

Da queste graduatorie i dirigenti scolastici possono attingere per le assunzioni a tempo determinato del personale docente.

Come presentare la domanda

La domanda, a pena esclusione, deve essere compilata e presentata con modalità ONLINE.

L’accesso alla domanda on-line deve avvenire tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi, CPS – Carta Provinciale dei Servizi e CIE – Carta Identità Elettronica.

L’aspirante docente può chiedere l’inserimento nelle graduatorie di istituto di un massimo di 15 istituzioni scolastiche.

Nella domanda deve essere dichiarato l’avvenuto pagamento della tassa concorsuale di euro 5,00.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema “PagoPA”già integrato nella domanda di inserimento in graduatoria.

Pubblicazione delle graduatorie

I dirigenti scolastici pubblicano le graduatorie di istituto provvisorie sul sito istituzionale.

Successivamente verranno pubblicate le graduatorie d’istituto definitive, utili per le assunzioni a tempo determinato a decorrere dall’a. s. 2024/2027.

Assunzioni dalle graduatorie di Istituto

Le graduatorie definitive verranno utilizzate per le assunzioni a tempo determinato sia mediante il sistema di chiamata unica sia mediante la chiamata tramite SMS da parte degli istituti scolastici.