Graduatorie docenti: le prossime scadenze da ricordare per GAE ed elenchi aggiuntivi GPS

Per quanto riguarda le graduatorie del personale docente e, in particolare, gli elenchi aggiuntivi GPS e le GAE ci sono delle date importanti da ricordare.

Conseguimento titolo/specializzazione per elenchi aggiuntivi GPS

Il D.M. 26 del 19 febbraio 2025, all’articolo 1, così dispone:

Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2025. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

Il successivo articolo 2 prevede poi che:

Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2025. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

Scioglimento della riserva per elenchi aggiuntivi GPS

Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il 30 giugno 2025, iscritti con riserva, comunicheranno attraverso il sistema informativo il conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti. Lle dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 16 giugno 2025 e fino alle 23.59 del 3 luglio 2025. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2025 o non venga data comunicazione dell’avvenuto conseguimento.

Scioglimento della riserva per GAE

Il D.M. n. 12 del 28 gennaio 2025 riguarda invece le procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento.

Il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l’abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l’anno scolastico 2025/26 è fissato al 30 giugno 2025.

I docenti interessati devono presentare la relativa istanza dal 16 giugno fino al 2 luglio 2025.

Inserimento titoli di riserva dei posti

Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti è fissato al 2 luglio 2025. Gli interessati devono presentare la relativa istanza dal 16 giugno fino al 2 luglio 2025. Per l’assunzione sui posti riservati, i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Inclusione annuale negli elenchi di sostegno e dei metodi didattici differenziati

Il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno è fissato al 30 giugno 2025. I docenti interessati devono presentare la relativa istanza dal 16 giugno fino al 2 luglio 2025.

Entro lo stesso termine del 2 luglio 2025 possono essere dichiarati i titoli di specializzazione all’insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati conseguiti entro il 30 giugno 2025, ai fini dell’inclusione nei relativi elenchi.