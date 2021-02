Graduatorie terza fascia ATA, 30 giorni di tempo per presentare la domanda

L’emanazione del bando sul rinnovo delle graduatorie di terza fascia ATA per il triennio 2021/2024 è imminente, ma il Ministero non ha ancora fornito indicazioni sulle date per la presentazione delle domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento.

Certamente la tempistica indicata nella bozza del documento ministeriale – vale a dire dal 1° febbraio al 2 marzo 2021 – ormai non potrà essere rispettata.

Da quanto sopra si evince comunque che quasi certamente il personale interessato avrà tempo un mese per presentare l’istanza.

Siccome le domande si dovranno presentare per via telematica, tramite il portale Istanze on-line, è consigliabile sin da ora procedere alla registrazione sul portale.

In alternativa, si può entrare con lo SPID.