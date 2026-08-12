Graduatorie Ata terza fascia, appuntamento al 2027: come funziona? La guida

Come diventare Ata? Il 2027 potrebbe essere un buon momento per provare a diventare Amministrativo, Tecnico e Ausiliario a scuola. Il motivo? In primavera andranno aggiornate le graduatorie di terza fascia Ata: si tratta di un appuntamento che ha cadenza triennale, che gli interessati non devono quindi lasciarsi scappare.

Il prossimo maggio 2027 si riapriranno i termini per l’aggiornamento delle graduatorie di Istituto di terza fascia Ata per il triennio 2027-2030. Si tratta di un appuntamento molto atteso da molti: per partecipare basta spesso il diploma e la CIAD.

L’ultima volta che queste graduatorie sono state aggiornate risale infatti al 2024. Le graduatorie di terza fascia sono utilizzate dai dirigenti scolastici per conferire incarichi di supplenza temporanea. Quindi è possibile inserirsi, in base ai titoli richiesti, e fare una supplenza. Se quest’ultima dura 24 mesi, è poi possibile fare domanda per la procedura relativa agli Ata 24 mesi (comunemente chiamata “concorso Ata”), che si apre ogni primavera.

Profili a cui si può accedere

Come abbiamo scritto, la sezione della domanda per la scelta dei profili è strutturata in modo da evidenziare una lista che propone tutti i profili del personale ATA per i quali si può richiedere la partecipazione alle Graduatorie d’Istituto di III Fascia valevoli per il nuovo triennio 2027-2030. Si parte dal profilo di Assistente Amministrativo, poi c’è il profilo di Assistente Tecnico, Cuoco, Operatore dei servizi Agrari, Collaboratore scolastico, Guardarobiere, Infermiere e Operatore scolastico.

Requisiti e CIAD per terza fascia Ata

I requisiti di accesso per i singoli profili delle graduatorie di Istituto della terza fascia Ata dovrebbero essere confermati rispetto il triennio 2024-2027 anche per il triennio 2027-20230. Ci sarà l’obbligatorietà della CIAD, ovvero la Certificazione internazionale dell’alfabetizzazione digitale, per tutti i profili fatta eccezione pe ril profilo di collaboratore scolastico.

I requisiti di accesso alle Graduatorie ATA terza fascia sono regolati al momento dall’art. 2 del DM 89/2024, in particolare si tratta di requisiti molto chiari:

I requisiti specifici di accesso variano profilo per profilo, in funzione del titolo di studio richiesto e della necessità o meno della CIAD: