Graduatorie Ata terza fascia, appuntamento al 2027: come funziona? La guida

Come diventare Ata? Il 2027 potrebbe essere un buon momento per provare a diventare Amministrativo, Tecnico e Ausiliario a scuola. Il motivo? In primavera andranno aggiornate le graduatorie di terza fascia Ata: si tratta di un appuntamento che ha cadenza triennale, che gli interessati non devono quindi lasciarsi scappare.
Il prossimo maggio 2027 si riapriranno i termini per l’aggiornamento delle graduatorie di Istituto di terza fascia Ata per il triennio 2027-2030. Si tratta di un appuntamento molto atteso da molti: per partecipare basta spesso il diploma e la CIAD.
L’ultima volta che queste graduatorie sono state aggiornate risale infatti al 2024. Le graduatorie di terza fascia sono utilizzate dai dirigenti scolastici per conferire incarichi di supplenza temporanea. Quindi è possibile inserirsi, in base ai titoli richiesti, e fare una supplenza. Se quest’ultima dura 24 mesi, è poi possibile fare domanda per la procedura relativa agli Ata 24 mesi (comunemente chiamata “concorso Ata”), che si apre ogni primavera.
Profili a cui si può accedere
Come abbiamo scritto, la sezione della domanda per la scelta dei profili è strutturata in modo da evidenziare una lista che propone tutti i profili del personale ATA per i quali si può richiedere la partecipazione alle Graduatorie d’Istituto di III Fascia valevoli per il nuovo triennio 2027-2030. Si parte dal profilo di Assistente Amministrativo, poi c’è il profilo di Assistente Tecnico, Cuoco, Operatore dei servizi Agrari, Collaboratore scolastico, Guardarobiere, Infermiere e Operatore scolastico.
Requisiti e CIAD per terza fascia Ata
I requisiti di accesso per i singoli profili delle graduatorie di Istituto della terza fascia Ata dovrebbero essere confermati rispetto il triennio 2024-2027 anche per il triennio 2027-20230. Ci sarà l’obbligatorietà della CIAD, ovvero la Certificazione internazionale dell’alfabetizzazione digitale, per tutti i profili fatta eccezione pe ril profilo di collaboratore scolastico.
I requisiti di accesso alle Graduatorie ATA terza fascia sono regolati al momento dall’art. 2 del DM 89/2024, in particolare si tratta di requisiti molto chiari:
I requisiti specifici di accesso variano profilo per profilo, in funzione del titolo di studio richiesto e della necessità o meno della CIAD:
- l’Assistente Amministrativo richiede il diploma di scuola secondaria di II grado (di qualunque tipologia) più la CIAD. È la combinazione più frequente tra i candidati ATA senza esperienza, che entrano nel comparto con il diploma di maturità conseguito alla fine del percorso scolastico ordinario e una CIAD acquisita ad hoc per la candidatura.
- l’Assistente Tecnico richiede un diploma di scuola secondaria di II grado coerente con l’area di laboratorio di riferimento (la classificazione segue il Decreto Ministeriale 59 del 26 giugno 2008, Allegato C, che mappa i diplomi alle aree di laboratorio AR01-AR40), più la CIAD. Per l’AT il legame tra diploma e area è stringente: il diploma scientifico ad esempio dà accesso a determinate aree e non ad altre.
- il Collaboratore Scolastico è il profilo con i requisiti meno stringenti. Può accedere chi possiede uno dei seguenti titoli: diploma di qualifica professionale (triennale o quinquennale), maestro d’arte, scuola magistrale, diploma di maturità di qualunque tipologia, oppure qualifica triennale regionale (IeFP). La CIAD non è richiesta come requisito di accesso per il CS — è il profilo più accessibile dell’intero comparto e quello che apre l’ingresso al lavoro scolastico anche a chi possiede solo una qualifica professionale di base.
- l’Operatore Scolastico è il profilo nuovo, di prima attivazione operativa dal 2027. Per accedervi sono richiesti tre titoli distinti, tutti obbligatori: un titolo di studio di base (uno tra quelli del CS), una qualifica socio-assistenziale (OSA, OSS, ASACOM, OAD o equivalente), e la CIAD. È il profilo con la disciplina di accesso più articolata: chi vuole candidarsi come OS deve costruire la combinazione completa, e – come abbiamo visto in altri pezzi del cluster – la qualifica usata come accesso non potrà essere cumulata anche come titolo culturale ai fini del punteggio.
- i profili di Cuoco, Infermiere, Guardarobiere e Operatore dei Servizi Agrari sono profili specialistici, con titoli di accesso settoriali. Il Cuoco richiede il diploma di tecnico dei servizi di ristorazione settore cucina; l’Infermiere la laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente; il Guardarobiere la qualifica di operatore della moda; l’Operatore dei Servizi Agrari la qualifica triennale in ambito agroalimentare. Tutti e quattro questi profili richiedono la CIAD come requisito di accesso.