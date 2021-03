Graduatorie terza fascia ATA, chi può partecipare? [4 VIDEO]

Siamo ancora in attesa della pubblicazione del decreto per l’avvio delle procedure di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-2023.

Il parere del CSPI, obbligatorio ma non vincolante, risale ormai al 16 febbraio, quindi a distanza di un mese il Ministero non ha ancora pubblicato il bando.

Per quali profili si può presentare domanda

Innanzitutto precisiamo che non esiste alcun limite alla presentazione delle domande per l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA o per il loro aggiornamento.

Infatti, l’importante è che l’aspirante supplente sia in possesso dei titoli validi per l’accesso alle graduatorie del profilo per il quale presenta l’istanza.

Quindi, è possibile candidarsi ad esempio come assistente amministrativo e anche come collaboratore scolastico. Precisiamo che l’unico profilo in cui è richiesta la laurea è quello di infermiere.

Ma quali sono i requisiti necessari?

Li riepiloghiamo di seguito.

Collaboratore scolastico

Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Assistente Amministrativo

Diploma di maturità.

Assistente Tecnico

Diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio secondo la tabella di corrispondenza titoli di studio/laboratori vigente al momento della presentazione della domanda.

Addetto all’azienda agraria

Diploma di qualifica professionale di:

operatore agrituristico;

operatore agro industriale;

operatore agro ambientale.

Cuoco

Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

Infermiere

Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.

Guardarobiere

Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.