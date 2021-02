Graduatorie terza fascia ATA: profili e requisiti per presentare domanda

Il personale ATA è il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, con compiti amministrativi, contabili, gestionali, strumentali, operativi e di sorveglianza.

Il personale ATA è suddiviso in diversi profili professionali, raggruppati in quattro Aree, così come definite dalla tabella A allegata al CCNL 2006-2009.

Per ogni profilo, indichiamo i requisiti necessari per poter presentare domanda per il prossimo aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA.

Area A

Profilo: Collaboratore scolastico (CS)

Requisiti d’accesso: Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Area AS

Profilo: Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria (CR) solo negli istituti agrari

Requisiti di accesso: Diploma di qualifica professionale di:

operatore agrituristico;

operatore agro industriale;

operatore agro ambientale.

Area B

Profilo: Assistente Amministrativo (AA)

Requisiti d’accesso: diploma di maturità

Profilo: Assistente Tecnico (AT)

Requisiti d’accesso: diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio secondo la tabella di corrispondenza titoli di studio/laboratori vigente al momento della presentazione della domanda.

Profilo: Cuoco (CU) solo nei convitti/educandati

Requisiti d’accesso: diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina

Profilo: Infermiere (IF) solo nei convitti/educandati

Requisiti d’accesso: Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere

Profilo: Guardarobiere (GU) solo nei convitti/educandati

Requisiti d’accesso: Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.