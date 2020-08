Siamo entrati nel vivo della mobilità annuale, le graduatorie provvisorie riferite alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali sono pronte per essere pubblicate in diverse province italiane.

Graduatorie Utilizzazioni ATA e docenti

L’ufficio scolastico provinciale di Lodi ha già pubblicato l’elenco delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciali e interprovinciali del personale Ata, mentre l’ufficio scolastico di Napoli ha già pubblicato direttamente i movimenti delle utilizzazioni e assegnazioni provinciali della scuola secondaria di II grado.

Tra questa settimana e la prossima, la maggior parte degli uffici scolastici avrà provveduto a pubblicare le graduatorie delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie sia provinciali che interprovinciali.

Fare attenzione alla graduatoria

I docenti e il personale Ata deve fare attenzione alla pubblicazione degli atti riguardanti le graduatorie delle mobilità annuale, perché i tempi per un eventuale reclamo sono di soli 5 giorni.

L’art.20 del CCNI utilizzazioni 2019/2022 in riferimento al contenzioso e in particolare ai tempi di presentazione di eventuali reclami, prevede quanto segue: “Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato.

I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Contrariamente alla mobilità territoriale e professionale dove gli uffici scolastici di titolarità inviano la notifica di convalida del punteggio di mobilità, per la mobilità annuale questa notifica non avviene. I docenti interessati dovranno seguire i siti degli uffici scolastici provinciali delle province in cui è stata indirizzata la domanda, per vedere quando saranno pubblicate le graduatorie provviaorie della mobilità annuale.