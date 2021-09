Green pass, nessun obbligo nelle mense scolastiche per studenti e personale non scolastico

Green pass, nessun obbligo nelle mense scolastiche per studenti e personale non...

L’obbligo di Green Pass nelle mense non è previsto per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

A precisarlo è l’USR Piemonte, con apposita faq.

Il DL 6 agosto 2021, n. 111 istituisce dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché’ gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”. Tale disposizione non prevede l’obbligo di possesso del Green Pass per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado appartenenti al Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione.

E per il personale addetto alla mensa o assegnato all’attività educativa per gli alunni disabili?

Al momento il possesso del Green Pass è previsto esclusivamente per il personale scolastico. Quindi, chiarisce l’USR Piemonte, l’applicazione del DL 111/2021 non riguarda il personale non scolastico, quale è appunto quello addetto alla mensa o assegnato all’attività educativa per gli alunni disabili.